Sportovní svět truchlí: Děsivá smrt olympioničky (†31)!

Stačí moment a lidský život vyhasne jak svíčka. Jako například v případě sympatické krasobruslařky Alexandry Paulové (†31), která se stala obětí autonehody, do které se zapletlo hned několik vozů. Někdejší účastnice olympijských her navíc měla v autě i desetiměsíční miminko!

K tragédii došlo v kanadské obci Melancthon, která se nachází necelých 113 kilometrů od Toronta. Podle listu The Canadian Press Paulová seděla v jednom ze sedmi vozidel, do kterých narazil neovladatelný kamion. Talentovaná krasobruslařka byla na místě mrtvá. To její desetiměsíční syn Charlie dopadl mnohem lépe. Jako zázrakem neutrpěl zranění, která by ho ohrozila na životě. Přesto byl ale převezen do tamní dětské nemocnice. Proti řidiči kamionu, jehož policie nejmenovala, nebylo vzneseno žádné obvinění.

„Na Alex budou lidé vzpomínat jako na vášnivou, odhodlanou, mladou dámu, která dokázala rozzářit každou místnost, do které vstoupila. Byla nejen milá, vzdělaná, vtipná a odhodlaná, ale především platila za stálici napříč mezinárodní krasobruslařskou komunitou. Vždyť reprezentovala Kanadu na olympijských hrách,“ píše se na stránce GoFundMe, kde jí účet založili její přátelé. „Především si pak budeme Alex pamatovat jako milující dceru, sestru, manželku a matku Charlieho.“

Paulová reprezentovala Kanadu na ZOH 2014 v Soči, kde společně se svým krasobruslařským partnerem a pozdějším manželem Mitchellem Islamem (33), se kterým začala spolupracovat v roce 2009, obsadili 18. místo. O dva roky později oba pověsili brusle na hřebík. Poté dostudovala práva a věnovala se práci obhájkyně. V roce 2021 následovala svatba, přičemž rok nato se jí narodil syn Charlie. Ten už ale bude muset vyrůstat bez své laskavé maminky…