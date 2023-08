Smrt šerpy (†27) během rekordu Harilaové: Proč mu více než 100 horolezců nepomohlo?!

Splnila si sen, když se svým horolezeckým výkonem zapsala do světové knihy rekordů. Kristin Harilaová (37) na konci července završila výstupem na horu K2 všechny osmitisícovky, které zdolala za pouhých 92 dní. Těsně pod vrcholem ale zemřel šerpa Muhammad Hassan (†27), u kterého byla v jeho posledních chvílích života i zmíněná Norka. Nebyla ale jediná. Nosiče totiž měla překročit stovka horolezců! Proč se mu od nich nedostalo pomocné ruky?

Smrt v osmi kilometrech. Přesně takový osud potkal pákistánského nosiče Muhammada Hassana, který spadl těsně pod vrcholem obávané hory K2 a zůstal viset hlavou dolů. V této pozici byl téměř hodinu, než ho vytáhli nahoru. Kvůli nedostatečně teplému oblečení ale ani poté, co přišla pomoc, neměl vyhráno. O jeho záchranu se staral jeho parťák společně s rekordmankou Harilaovou, jejím společníkem Tenjenem a kameramanem Gabrielem, zatímco je překračovaly stovky horolezců dychtících po výstupu na vrchol.

Poslední možnost dostat se na vrchol

Tuto scénu zachytil dron Wilhelma Steindla, který se rozhodl výšlap vzdát kvůli špatným podmínkám. Horolezci, kteří Hassana ignorovali, se stali v očích veřejnosti terčem kritiky včetně Harilaové, které dokonce přišly výhrůžky smrtí. Ta musela na instagramu reagovat detailním popisem celé události. Nyní se ale ke kauze vyjádřili někteří horolezci, kteří se rozhodli uvést věci na pravou míru.

„Dostali jsme informaci, že 28. července bude velmi silná bouřka,“ řekla horolezkyně Lucy Westlakeové pro web Insider. „Většina lidí si myslela, že den předtím bude poslední, kdy se budou moct dostat na vrchol.“ Svůj názor na věc přidal také horolezec Alan Arnette, který pokořil horu K2 v roce 2014. Tehdy tam s ním stoupalo pouze 10 lidí, nyní jich bylo více než sto.

Trauma z děsivého zážitku

„Vyděsilo by mě to k smrti,“ prohlásil. Aby ne, když s každým člověkem v řadě rostlo riziko lavin či sesuv kamenů. Proč tedy bylo pod vrcholem tolik lidí? „Tenhle rok byl hodně netradiční. Pokoření vrcholu bylo kvůli počasí možné pouze v jeden den,“ doplnil. Podle něj by měla tamní vláda omezit počet horolezců, kteří v jeden okamžik stoupají na K2.

Lavina se nakonec skutečně spustila, ale horolezce minula. „Měli neuvěřitelné štěstí. Vyhnuli se kulce,“ vyjádřil se Arnette. Komu se ale nevyhnuli, byl bezvládně ležící Hassan. Podle horského průvodce Oswalda Friera to hodně z nich poznamenalo. „Někteří byli traumatizovaní z toho, že ho museli překročit, když trpěl. Sám se snažil několik z nich oslovit,“ prozradil. Horolezci se tak rozhodli nechat Hassana jeho osudu.