Česko v protiruském postoji vyměklo kvůli strachu o Viktorii. Hašek: Kudla do zad

Sportovní fanoušci parafrázují Bolka Polívku coby Bohuše z fi lmu Dědictví: „Tenistky nepustíš, fotbalisti ti nevadí?“ Roli vrchního má v téhle nové době vláda Petra Fialy, která na zápas Konferenční ligy do Plzně nakonec ruské hráče pustila.

Proč nyní kabinet nadělil víza třem Rusům a jednomu Bělorusovi z kazachstánského oddílu Tobol Kostanaj? »Bumážka« odvrátila hrozící bojkot a odveta o 71 milionů korun za postup do skupiny Konferenční ligy se odehraje na trávníku (dnes 19:00, O2 TV Sport) a ne v kancelářích bafuňářů.

„Ze strany UEFA by došlo k disciplinárnímu řízení a možným sankcím proti Viktorii Plzeň, čímž by hrozilo poškození prestiže českého fotbalu,“ tlumočil vládní usnesení Fialův mluvčí Václav Smolka. Přístup má být nyní takový, že pokud sportovci přímo nereprezentují Rusko či Bělorusko, nebude jim účast na soutěžích v Česku zapovězena. Což fotbalisté klubu z Kazachstánu nepochybně splňují.

Okupaci neodsoudil

Uprostřed léta přitom česká policie kvůli válce na Ukrajině otočila na letišti ruskou tenistku mířící na pražský turnaj WTA. Nyní tedy budeme v některých případech pouštět i hosty s pasy nežádoucích zemí... Výjimka rozčílila známého »rusobijce« Dominika Haška (58). „Od vedení Národní sportovní agentury (a někoho z vlády) by to byla kudla do zad české veřejnosti,“ napsal legendární hokejový brankář a začínající politik.

S Tobolem navíc přiletěl (nejspíš na britský pas, který také má) generální ředitel Andrej Kančelskis (54). Bývalý reprezentant Ruska a dvojnásobný vítěz Premier League s Manchesterem United se navzdory ukrajinské matce hrdě hlásí k SSSR a o okupaci mluví jen vyhýbavě, aniž by jednoznačně odsoudil agresory: „Co si myslím? Nic si nemyslím... Co můžeme dělat? Je to katastrofa.“ Česko si »ďábla« hýčká na prsou.