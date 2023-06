Koho může EURO vystřelit do ciziny: syn, nečeský objev i oživení z Jablonce

V českém výběru na EURO U21 2023 je několik borců z FORTUNA:LIGY s potenciálem na slušné zahraniční angažmá. Postup do vyřazovací fáze EURO, o kterém se rozhodne ve čtvrtečním utkání proti Izraeli, by jejich hodnotu ještě zvýšil. Hitem je mladoboleslavský démon Vasil Kušej, o pozornost si však říkají i jeho spoluhráči.

Je na něm vidět, jak ho nakopl vydařený rok v Jablonci. Kouč David Horejš mu svěřil roli halfbeka a Šulc se v ní našel. V reprezentaci nastupuje dál pod hrotem a taky mu to jde. Věří si na balonu, jde do kličky, hledá přímou cestu k bráně. Proti Anglii zahrál slušně, s Německem byl ze střídajících hráčů suverénně nejlepší. Osvěžil umdlévající soubor, pomohl spoluhráčům tím, že udržel vpředu míč a oni si mohli chvíli vydechnout od tlaku. Prosadí se konečně naplno v Plzni?

Na hostování v Jablonci zaujal, v předchozí sezoně nastřílel sedm gólů. Chtěl víc, je ambiciózní. Po šampionátu se vrací na Letnou, kde nejspíš začne bojovat o důvěru kouče Briana Priskeho. On sám se označuje za vítězný typ - a chce rovnou do základu. „Dvacet minut ve Spartě mi nestačí,“ prohlásil před EURO v rozhovoru pro Sport Magazín . Když bude cítit, že na něj zbude v mateřském klubu lavička, rád skočí po smysluplné výzvě z ciziny. Trefa Německu se počítá.

Martin Vitík (20)

stoper, Sparta Praha

Bilance ve F:L (2022/23)

Zápasy: 22

Minuty: 1889

Branky: 0

Asistence: 1

Ve dvaceti letech je hotovým stoperem, připraveným na posun v kariéře. Není to ještě na velkoklub z Premier League či španělské La Ligy, ovšem lehce nadprůměrný a dobře fungující tým třeba z Nizozemska či Belgie by na soubojového stopera s výbornými hlavičkářskými schopnostmi mohl ukázat. Vítězný gól proti Německu obletěl Evropu. Špatnou variantou pro něj rozhodně nebude ani setrvání v mistrovské Spartě, kde už by měl mít pevné místo v sestavě.

Aktuální cena dle Transfermarktu: 2,5 milionu eur