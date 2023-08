Šulák o angažmá v Rusku: Líbí se mi tady. Hašek? Nevím, co má v hlavě

Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu dohrával sezonu ve Švédsku. Co následně udělal Libor Šulák? Vrátil se do Ruska jako kapitán Vladivostoku a rok poté podepsal dvouletý kontrakt s Omskem, kde bude hrát pod slovenským koučem Andrejem Podkonickým. Teprve nyní v závěrečné fázi přípravy na sezonu se devětadvacetiletý zadák ke svému pokračujícímu působení v KHL vyjádřil, když při rozhovoru pro Match TV dostal otázku, jestli cítí doma tlak kvůli své štaci.

„Za Českou republiku teď nemůžu hrát, když působím v Rusku. Jsem hokejista, líbí se mi tady. Chci hrát a dělat to, co umím, v kvalitní lize. Je možné, že se to někomu nelíbí, ale co mám dělat?“ odpovídal Šulák v ruštině, kterou pochytal během angažmá v KHL.

Ruští novináři se českého beka ptali, jestli ostatní Češi přemýšlí stejně jako Dominik Hašek či Jaromír Jágr. Oba legendární hokejisty, kteří dříve hrávali v Rusku, stavěli na opačné strany. O bývalém vynikajícím brankáři tvrdili, že na jejich zemi hází dost špíny. Byť se kladenský boss nikdy kladně nevyjádřil k působení českých a celkově zahraničních hráčů v KHL, Rusové ho při kladení otázek k parťákovi z Nagana nepřiřadili.

„Těžko říct, netuším. Myslím, že ti, co hrají hokej, myslí víc jako Jágr. A ti, kteří ještě nikdy nehráli hokej, nevím. Co má Hašek v hlavě, o to víc,“ řekl Šulák.

Podobně jako krajan Dmitrij Jaškin si i účastník olympiády v Pekingu uvědomuje, že kvůli platnému zákazu nemůže nyní oblékat dres české hokejové reprezentace. Každopádně to Šulákovi nezabránilo vyslovit přání každého hokejisty startovat na domácím mistrovství světa v Praze a Ostravě 2024. „V tuhle chvíli s tím nemůžu nic dělat. Musím přijmout situaci takovou, jaká je a pokusit se hrát za Avangard,“ měl jasno bývalý hráč organizace Detroit Red Wings.

Šulákovi pochopitelně neuniklo ani nové pravidlo KHL, které zužuje počet cizinců v jednom týmu z pěti na tři. Nová posila Omsku vnímá toho pravidlo hodně přísně. Někteří zahraniční hokejisté, jako jsou například americký obránce Brennan Menell či kanadský průšvihář Brendan Leipsic, zažádali o ruské občanství. Ostap Safin šel ještě dál. Bývalý útočník Sparty se kvůli zkoušce u týmu Lada Togliatti dokonce vzdal českého pasu.

Šulák nad podobným krokem údajně nepřemýšlí. „Uvidíme, jak to bude příští rok. Otázku pasu jsem nezkoumal. V každém případě jsem hrál za českou reprezentaci, jen tak bych nezískal sportovní občanství, takže nad tím nemá smysl přemýšlet,“ dodal někdejší zadák Chomutova či Znojma.