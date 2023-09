Bývalý reprezentační trenér Pešán: První slova o rozvodu!

Hokejový trenér Filip Pešán (45) to poslední roky neměl lehké. Po neúspěšném působení na lavičce české hokejové reprezentace se mu ideálně nevedlo ani ve švýcarské lize. Nyní se bývalý útočník Liberce po návratu do extraligy vyjádřil také ke svým rodinným záležitostem.

Liberecký rodák se vrací tam, kde začínal. Po čtyřleté pauze bude opět sedět na lavičce Bílých Tygrů a pokusí se navázat na své předchozí úspěchy. Tím dosavadně největším byl zisk mistrovského titulu v roce 2016.

Poslední roky ale Filip Pešán zažíval těžké chvíle. Kromě složitého období v jeho trenérské kariéře se totiž začaly kupit i rodinné problémy, které vyústily rozvodem. O tom teď pohovořil v rozhovoru pro Sport.cz

„Já jsem řešil z větší části děti, pak po návratu domů dospěla situace k tomu, že jsem se i rozvedl. Odchod do Švýcarska na to měl určitě vliv. Já respektuji rozhodnutí manželky, ale už jsem nemohl nechat děti v nejistotě, takže návrat z velké části ovlivnila tato situace. Na druhou stranu jsem i kvůli dětem to zahraniční angažmá bral, byť jsem netušil, že nakonec naše rodinné rozhodnutí bude, že zůstanou doma,“ řekl v rozhovoru trenér Bílých Tygrů Liberec.

V roce 2020 se stal hlavním trenérem národního týmu a to zrovna při začátku koronavirové pandemie, která jeho plán obrátila vzhůru nohama. Na Zimních olympijských hrách v roce 2022 jako první trenér nedovedl český tým do čtvrtfinále turnaje a následně byl z postu odvolán.

„U národního týmu jsem zažil dva roky covidové pandemie, tudíž to pro mě bylo spíš o organizování, kdo přijede, kdo je zdravý, koho můžeme vzít než o stavění ideálního týmu na turnaje. Nechci vypadat jako alibista, ale měl jsem to covidem poznamenané, protože hokej rozhodně nebyl číslo 1,“ dodal Filip Pešán.

Následně se upsal švýcarskému klubu HC Ajoie, ale po nepřesvědčivých výsledcích byl už po půl roce vyhozen. V polovině roku 2023 pak uzavřel smlouvu s Libercem, kam se vrátil i kvůli svým dětem.