Stezkův zákrok roku! Famózní, ocenili vítkovického brankáře i Bílí Tygři

Zákrok sezony! Bez přehánění. Vítkovický brankář Aleš Stezka se ve 39. kole Tipsport extraligy proti svému bývalému klubu z Liberce (2:0) blýsknul exkluzivní parádou, která by v NHL strhla bouři. Za stavu 1:0 vychytal po otočce a s hokejkou za zády dorážku Jakuba Rychlovského do prázdné brány. „Famózní, zázračný zákrok,“ zaznělo uznale i od libereckého trenéra Jiřího Kudrny.

Na svůj bývalý klub Aleš Stezka (26) umí. Právě proti Liberci si v minulé sezoně připsal svou vůbec první vítkovickou nulu. Teď proti Bílým Tygrům přidal páté čisté konto sezony. Pochytal 31 střel. Klíčový zákrok, který vyrazil dech všem na stadionu včetně liberecké střídačky, vytáhnul ve 45. minutě.

Vítkovičtí v tu chvíli vedli 1:0. Herně měli mírně navrch, ale bitva byla vyrovnaná, skvěle chytal i Petr Kváča. Liberecký útočník Jakub Rychlovský byl před Stezkou sám, udělal kličku a zasunoval do prázdné. Jenže gólman se otočil, vytrčil za zády širokou čepel hokejky a puk vyrazil.

„Fantastický zákrok,“ oddechl si vítkovický trenér Miloš Holaň. Jestli mu připomněl parádní kousky Dominika Haška nebo Patricka Roye? „Jé, já byl v ten moment rád, že jsme nedostali gól na 1:1, než aby mi tím někoho připomněl,“ pousmál se kouč. „Líbilo, se mi, že to Aleš nezabalil. Po kličce už byl mimo bránu, ale pořád bojoval, do poslední chvíle se to snažil chytit. Zasloužil si to.“

Jakub Rychlovský nechápal. Puk už viděl v bráně. „Po zápase se na mě usmíval a bylo vidět, že mi k tomu chce něco říct,“ popisoval Aleš Stezka. „Nakonec neřekl nic, bral to, byla to pro něj smůla. I pár kluků z Liberce uznalo, že to byl pěkný zákrok.“

Sám připustil, že v takové chvíli potřebuje gólman i kus štěstí. „Prostě se snažím puk chytit jakkoliv,“ popisoval. „I když už to vypadá všelijak, tak to nechci nikdy vzdávat. Kdybych si pro zákrok nešel, nedopadlo by to. Ale beru to s pokorou, protože Liberečtí to sehráli hezky. Myslel jsem, že pravák už bude zleva střílet, jenže to dal hezky na Kubu Rychlovského. Já po něm chtěl skočit, on ale zastavil pohyb střely a udělal kličku. Tak jsem se snažil pootočit ruku a nějak to zkusil chytit.“

V reálu se zdálo takřka nemožné, že Rychlovský nevyrovnal na 1:1. Měl před sebou už jen prázdnou bránu. Když se pak z opakovaných záběrů na kostce ukázal Stezkův zákrok, hala bouřila.

„I kluci se smáli a říkali, že to bylo super,“ usmál se brankář. „To je fajn slyšet, ale snažil jsem se chválu moc nevnímat, protože jsme vedli jen o gól a do konce bylo pořád hodně času. Dál jsem se snažil koncentrovat na svůj výkon.“

Sám ocenil dobrou práci spoluhráčů. „Sice jsme si to v závěru trochu zkomplikovali (Kriger se dvakrát zbytečně vyfauloval na Vlachovi), ale kluci ukázali bojovnost, odehráli to velice dobře. Klíčové bylo i to, jak jsme ubránili druhé oslabení, tam nás tlačili. Kluci to odpracovali fakt perfektně a super blokovali. Bylo to náročné utkání, vyrovnané, bodů si vážíme.“

