Vítkovice a LM: Historie, „vyhnaný“ Holaň i Červenkova stopka

Vítkovice se po šesti letech vrací do hokejové Ligy mistrů. Když se v roce 2014 soutěž obnovila, byli Ostravané mezi zakládajícími týmy a právě v Ostravě tehdy CHL také odstartovala. Duel s Ingolstadtem (5:1) byl časově vůbec první v historii soutěže. Ze skupiny se Vítkovice ze tří pokusů dostaly dvakrát, nejlepším výsledkem bylo před šesti lety čtvrtfinále. Jak si tým Miloše Holaně, který už si soutěž proti svému nynějšímu klubu v minulosti také zahrál, povede tentokrát? První zápas Ostravané hrají dnes doma od 18.30 hodin s Mnichovem, k dispozici stále nebude Peter Mueller. Trénuje, ale v zápasové sestavě ještě není. Jediným pamětníkem je obránce Lukáš Kovář, který si Champions Hockey League dvakrát zahrál i v dresu Třince (2017/18 a 2018/19).

Pro Vítkovice to bylo jediné tříbodové vítězství ve skupině H, skončily třetí a nepostoupily. Z českých klubů šla ze skupin pouze Sparta, ovšem v osmifinále vypadla s Linköpingem (1:2, 2:2). Soutěž ovládla švédská Luleä.

Premiérový ročník CHL, obnovené hokejové Ligy mistrů, měly přímo zajištěný Sparta, Vítkovice, Pardubice a Liberec. Do soutěže se dostaly také Třinec a Zlín. Ostravany vedl Jiří Burger, trenérem byl Roman Šimíček. Ze současného kádru tuto éru pamatuje pouze obránce Lukáš Kovář. Při zahajovacím vítězství nad Ingolstadtem 5:1 se dvěma góly blýsknul Patrik Zdráhal.

2015/16: Holaň proti svým

skupina

Mannheim (Něm.) - 1:2 a 1:2 sn

Grodno (Běl.) - 2:0 a 3:1

play off

Tappara (Fin.) - 0:2 a 1:2

Událostí byl návrat Miloše Holaně. Legendární obránce přijel do rodného města na začátku září 2015 jako trenér běloruského Němanu Grodno. „Už jsem tu byl jako trenér Sparty a přijet do Ostravy jako sparťan, to už si větší drzost ani nemůže dovolit,“ říkal tehdy Holaň se smíchem. Dorazil o dva dny dřív, protože v Bělorusku se konaly prezidentské volby. „V Grodnu jsou velká vedra, třicet osm stupňů, tak se volí na zimáku,“ vysvětloval. „Neměli jsme jít kam na led, tak jsme rádi, že nám Vítkovice vyšly vstříc.“

Právě proti Grodnu urvaly Vítkovice dvě výhry ve skupině a postoupily mezi 32 nejlepších. Stejně jako Liberec, Litvínov, Třinec a Sparta. Stopku Ostravanům vystavila finská Tappara (2:0 a 2:1), jediný gól si připsal Rostislav Olesz. „Neodehráli jsme špatné utkání, bohužel jsme udělali zbytečné fauly v útočné třetině a z toho jsme jednou inkasovali,“ glosoval trenér Ladislav Svozil.

Díru do světa neudělaly ani další české kluby, druhý ročník vyhrála švédská Frölunda.