Augusta k Pešánově návratu: Co bude po mně? Dojedu smlouvu a pak...

Patrika Augustu si Filip Pešán přivedl do Liberce nedlouho poté, co stávající kouč Bílých Tygrů dostal padáka v Mladé Boleslavi. To bylo před sezonou 2018/19. Společně koučovali tým a po Pešánově povýšení do reprezentace a na svaz Augusta převzal klíčové kompetence. Trenérské i manažerské. Po pěti letech se schyluje k obratu. Pešán dovnitř, Augusta ven. „Mám smlouvu do 30. dubna, do té doby budu dělat svoji práci,“ reagoval 53letý kouč na otázku iSport.cz ohledně budoucnosti pod Ještědem.

Šušká se o tom už delší dobu, v branži se to považuje za téměř hotovou věc. Ale nikdy nevíte. A zrovna teď je období, kdy si všechny strany dávají hodně záležet na tom, aby z toho měsíc před startem play off nevzniklo velké téma. Byť v reálu je, protože v únoru už se dávno pracuje na kontraktech hráčů pro příští ročník i další sezony. A tuhle práci i v Liberci musí někdo dělat…

Hlavní však pořád je dotáhnout co nejlíp sezonu a nenechat se zasypat uvažovanými změnami. Ročník 2022/23 se Bílým Tygrům vyvíjí poměrně zajímavě, zvlášť po zřejmém progresu. V hlavách místních probleskuje takové to: Kdyby se nám všechno sešlo, může z toho i cinknout…

Liberec je schopný předvést vynikající výkony, ovšem i ty slabší. Zatím ještě není tak stabilní, jak by potřeboval. Ale na rovinu: do půlky sezony převažovala slabší či průměrná vystoupení nad vynikajícími. Až v posledních týdnech se daří úroveň hry stupňovat, schopnost udeřit si vzalo za vlastní mnohem víc hráčů než na podzim a zkraje zimy, viz Flynn, Najman, ale i Vlach a další.

Samozřejmě, že to vše jde i za Augustou, jenž nyní logicky čelí otázkám, co bude po sezoně. „Mám smlouvu do 30. dubna, do té doby budu dělat svoji práci. Mám ji před sebou ještě hodně. Co bude po mně, mi asi nepřísluší komentovat,“ napověděl Augusta v pátek po boji s Mladou Boleslaví.

A co s vámi, trenére, dělají informace o comebacku Filipa Pešána? „Mně se to nedotýká vůbec, jsem profesionál,“ prohlásil.

Na otázku, zda jednání o novém kontraktu probíhají, odpověděl následovně: „Končí mi tu 30. dubna smlouva, tak bych to řekl. Dojedu smlouvu a pak se uvidí.“

Liberec pod hlavním koučem Augustou vyhrál před třemi roky Prezidentský pohár, následné play off se kvůli covidu nehrálo. Rok poté jeho tým padl ve finále s Třincem.

Kdyby měl Augusta končit, může si v klidu říci, že odvedl dobrou práci. A to ještě není u konce. I velezkušený Michal Birner cítí, že Tygři kapacitu na zajímavé tažení v play off mají. S jistou podmínkou. „Pokud hrajeme to, co hrát máme, jsme sebevědomí, akce jsou dobré, koukatelné. Ale pak jsou pasáže, kdy jsme příliš pasivní, nevěříme si. To musíme změnit. Věřím tomu, že potenciál na to tady je. Je to i na nás starších hráčích dodat mladším hráčům trochu víc sebevědomí,“ tvrdí útočník, jenž v prodloužení nechytatelnou ranou uzavřel páteční derby s Mladou Boleslaví (4:3p).

Liberec sice bral dva body, ale zároveň získal hromadu studijního materiálu. Ke své hře. „Nemám úplně nejlepší pocit ze zápasu. Možná jsme dvacet minut byli lepším týmem, ale čtyřicet minut byla lepší Boleslav. Byla živější, a byť prohrávala o dva góly, dostala se z toho. Měli jsme pasáže, kdy jsme měli velké problémy. Je to velké varování,“ pravil sympaticky sebekriticky. A ještě Birner připojil: „Zprvu jsme byli lepší, sebevědomí na puku, vytvářeli si dobré šance, ale pak nás několikrát zamkli a my za nimi vláli, nedokázali jsme souboje ukončovat. Na to se budeme muset podívat a říci si k tomu, co a jak. Takhle by to dál asi úplně nešlo…“

Dva body tak do velké míry šly za gólmanem Petrem Kváčou, jehož některé zákroky braly dech. „Kvaky byl zase tím hráčem, jenž nás udržel v zápase. Výborný výkon od něj. Dostal dva smolné góly, to se stává. Ale dlouhodobě je naším nejlepším hráčem.“

