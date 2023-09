Nejhorší v sezoně: Utrápená Plíšková bude žebříčkově až šestou Češkou…

as

Autor: as

Že už nemůže být hůř? Říkejte to Karolíně Plíškové (31)... Česká tenisová hvězda zažila další fiasko, navíc v milovaném New Yorku. Z grandslamového US Open vyhučela už po druhém zápase. Dokáže se ještě zvednout?

Po výbuchu ve Wimbledonu vyhodila už podruhé hvězdného německého kouče Bajina, ale bídné výsledky neodezněly ani s příchodem nového trenéra Fraňka. „Byl to špatný výkon, asi nejhorší v této sezoně,“ hlesla pro Tenisový svět po frustrující porážce ve 2. kole, kde ji Francouzka Burelová, až 62. hráčka světa, zničila 6:4, 6:2. Desátá porážka z posledních 13 zápasů! Dvě výhry v řadě si Plíšková naposledy připsala v dubnovém Stuttgartu...

Všechno špatně

Přitom úvodní hladká výhra ji nabudila. Působila sebevědomě, zdálo se, že by na oblíbeném turnaji mohla najít sama sebe. „Nic není jako New York!“ jásala. Dva dny poté vzdychala nad další ostudou. „Nesedlo mi to, kurt mi přišel pomalý, dost foukalo, netrefovala jsem čistě údery, servis nefungoval,“ sypala ze sebe nespokojeně. Neobhájí loňské čtvrtfinále, žebříčkem letí dolů. Vypadne z elitní třicítky, před ní bude už pět krajanek – jako další ji přeskočí Bouzková. A mladou Noskovou má už za zády...