Plíšková má nový tým: Kolumbijce a Čecha. Kája už se zvedá, věří Hrdlička

Rok, který rozjela optimisticky postupem do čtvrtfinále na jásavě modravých kurtech Australian Open, se pro Karolínu Plíškovou zbarvil do černa. Od půlky dubna vyhrála pouhopouhé dva zápasy, vytáhnout se na ni dokázaly třeba i Natalija Stevanovičová (Wimbledon) či Hailey Baptistová (Washington), soupeřky ze třetí stovky žebříčku.

Nepohoda, která se přihlásila zraněním kolene na stuttgartské antuce, se prohloubila nejhorší travnatou sezonu v kariéře, během níž wimbledonská finalistka z roku 2021 získala na třech turnajích jediné vítězství. A z All England Clubu se vracela už po 1. kole a bez kouče. Nespokojenost s prací Saschi Bajina, jemuž dala na začátku roku druhou šanci, přetekla. „Výsledky byly špatné a jeho přístup taky,“ popsal pro Sport tenistčin manžel a manažer Michal Hrdlička.

Poukázal na nedostatečnou přípravu na soupeřky i neschopnost ve chvílích, kdy je povoleno koučování a tenistka je v zápase ztracena, přijít s radou. „Celkově Kája nehrála dobře a celý proces ani nesměřoval k tomu, aby hrála to, co chce – tedy agresivně. Spíš se od toho ustupovalo,“ líčí Hrdlička.

Na betonové turné po severoamerických kurtech už se Plíšková vydala s novým týmem. Do konce roku ji bude připravovat dvojice koučů – čtyřiatřicetiletý Michal Franěk a třicetiletý rodák z kolumbijské Bogoty Carlos Martínez.

„Michal Franěk je bývalý hráč a dnes hlavně trenér v naší akademii Oáza Říčany. Odtrénoval s Kájou pár tréninků ve Španělsku před sérií amerických turnajů. Je to výborný trenér, má do tenisu velký zápal i vášeň. Váží si téhle příležitosti a tenisu rozumí,“ popisuje Hrdlička. Kolumbijce Martíneze, jenž je o rok mladší než Plíšková, znají z okruhu coby kouče a manžela elitní americké deblistky Nicole Milecharové, dcery českých rodičů narozené v Brně. „Carlos je stejný případ jako Fráňa. Taky velký srdcař. Michal po US Open odcestuje domů, on s Karolínou pojede na další turnaje, než se všichni sejdou zase v Číně,“ předestírá plán Hrdlička.

Jeho manželka momentálně figuruje na 25. místě pořadí WTA. Restart sezony s novým týmem se zatím minimálně výsledkově nedaří, byť se dění přesunulo na její oblíbené severoamerické kurty. Ve Washingtonu prohrála KP v prvním kole, v Montrealu ve druhém a v Cincinnati přišel opět rychlý krach s Ostapenkovou (6:1, 3:6, 4:6). „Byl to vyrovnaný zápas, který mohl dopadnout na obě strany. Byla po něm dost dole,“ přiznal Hrdlička.

„Nikdo nechce prohrávat a už vůbec ne profesionální sportovci. Celé tohle období nese Kája těžce. Ale pozitivní je, že už mám pocit, že se v Americe její hra zase vrací k tomu, co by chtěla hrát a s čím si myslí, že má největší šanci uspět – a to je agresivní tenis. Tlačit se dopředu, víc chodit pro body k síti, ukončovat výměny dřív. Zásadní princip by měl být hrát rychle a agresivně. Od toho bohužel v posledních měsících upouštěla,“ tvrdí Hrdlička.

Aby si zvedla pošramocenou sebedůvěru a získala zápasy navíc, přihlásila se Plíšková v Cincinnati do čtyřhry po boku chorvatské kamarádky Donny Vekičové. První kolo zvládly, v druhém narazí na nasazené jedničky Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou. Před US Open, které startuje 28. srpna, zvažuje Plíšková ještě start na malém turnaji WTA v Clevelandu. Poslední grandslam roku, její zpravidla nejúspěšnější, kde za sedm posledních ročníků uhrála jedno finále a čtyři čtvrtfinále, se nabízí jako šance vymanit se z krize. „Když chytí první kola a získá sebevědomí…,“ přeje si tenistčin choť Hrdlička. Ještě důležitější je pro něj ale jiná věc. „Hlavně zase najít radost z tenisu, užívat si ten pocit s vědomím, že kariéra netrvá věčně. To teď bude zásadní, ne si na sebe nakládat přemrštěná očekávání,“ říká.

V sezoně má Plíšková stále o co hrát. Vždyť po Flushing Meadows má v plánu ještě turnaje v San Diegu, Guadalajaře, Tokiu, Pekingu a Čeng-čou. Navíc letos poprvé naznačila, že rok 2024 by mohl být na túře jejím posledním. Tahle tenistka nepojede na půl plynu, ať se děje, co se děje.

Trenéři Plíškové za poslední sezony 2015 Jiří Vaněk 2016 Jiří Vaněk 2017 David Kotyza 2018 Tomáš Krupa/Rennae Stubbsová/Conchita Martínezová 2019 Conchita Martínezová 2020 Daniel Vallverdu/Olga Savčuková 2021 Sascha Bajin 2022 Sascha Bajin/Leoš Friedl 2023 Sascha Bajin/Michal Franěk/Carlos Martínez