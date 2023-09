Messimánie! Legendární fotbalista zase řádil a hlavně... Zbláznil Hollywood

Na Floridě jsou z nové posily Interu Miami už všichni paf. Teď ale Lionel Messi (36) zamířil na západní pobřeží, kde způsobil totální mánii!

Po lístcích na zápas Los Angeles s Messiho týmem se jen zaprášilo. A to přesto, že se na černém trhu prodávaly s přirážkou 515 procent – průměrná cena vstupenky činila 16 tisíc »kaček«. I tak se ale na BMO Stadium sešlo 22 921 fanoušků, což je víc, než udávaná oficiální kapacita! „Nic takového jsem ještě nezažil, lidé se mě na lístky ptali už od května,“ kroutil hlavou spolumajitel celku z Los Angeles a hollywoodská hvězda Will Ferrell.

Další radost

V hledišti se to každopádně smetánkou jen hemžilo – nechyběly basketbalové ikony LeBron James s Magicem Johnsonem, šéf Interu Miami David Beckham, v úžasu z kopané však byla i pěvecká hvězdička Selena Gomezová, oscarový herec Leo DiCaprio nebo britský princ Harry, jenž v loži s chotí Meghan vášnivě fandil. A nebyl by to Messi, aby všem neudělal radost. Při výhře Miami 3:1 si připsal dvě pohledné asistence a pak se dlouho u lajny podepisoval dychtivým fandům – včetně rodiny další hollywoodské star Owena Wilsona!