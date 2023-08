Debut Messiho přinesl velký trapas: Antonella si spletla svého muže se spoluhráčem!

Amerika zažila premiéru Lionela Messiho v MLS jako hrom! Argentinská superstar nastoupila do zápasu až v 60. minutě, přesto v závěru duelu skórovala a rozhodla o vítězství Interu Miami. Nešlo však o jediný zajímavý moment utkání. O pořádný rozruch se totiž postarala jeho žena Antonella, která si manžela spletla se spoluhráčem!

To se moc nepovedlo! Na celém světě jsou miliony lidí, kteří by si přáli být Lionelem Messim, byť jen na malý okamžik. Jeho dlouholetý kamarád a spoluhráč Jordi Alba, se kterým sdíleli kabinu v Barceloně po mnoho let a nyní se opět shledali na Floridě, to nyní zažil na vlastní kůži. Moment to však byl velice kuriózní a fotbalová veřejnost jej probírá skrz nakrz na všech sociálních sítích. „To bylo tak trapné," shodují se jednohlasně fanoušci.

Argentinská influencerka Antonella Roccuzzová způsobila pořádný poprask! Jak se jí to vůbec povedlo? Po zápase šla starostlivá manželka pogratulovat svému muži k prvnímu gólu a úspěšnému debutu v MLS, jenže došlo k nevídanému omylu. Po cestě potkala Jordiho Albu, který má z dálky podobnou vizáž jako Messi díky téměř identickému střihu vlasů a vousů.

Antonella překvapila všechny diváky na stadionu i u televizních obrazovek. Španělského obránce popadla, objala ho a vypadalo to dokonce tak, že mu chce vtisknout vášnivý polibek. Rázem si však uvědomila, že zde něco nehraje a zasekla se v poslední možné chvíli. Stydlivě se začervenala, prohodila s Albou pár slov a trapných úsměvů a dále pokračovala ve svém zmatečném hledání Messiho.

Společně se svými dětmi pak mohla sledovat, jak Lionel Messi debutoval v Major League Soccer. Sedminásobný držitel Zlatého míče pomohl svému týmu jednou brankou z 89. minuty k výhře 2:0 nad New York Red Bulls a k prvnímu ligovému vítězství po jedenácti zápasech. Jedenáctka je pak pro Messiho i celý Inter Miami magické číslo, neboť přesně takový počet gólů již stihl vsítit v růžovém dresu.