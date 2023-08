Vaclík opět proti Messimu? Mohl by nahradit Srba, který míří do Chelsea

Tomáš Vaclík údajně míří do New England Revolution • Koláž iSport.cz

Kde bude chytat Tomáš Vaclík? Napovědět může počínání Chelsea. Ta se podle amerického deníku The Athletic dohodla s New England Revolution na podpisu brankáře Djordje Petroviče (23). Klub hrající americkou MLS by měl vyinkasovat od londýnského celku 16 miliónů eur plus další dva miliony na bonusech. Pro českého fanouška je však zajímavé, že New England je blízko podpisu Vaclíka (34), který by měl srbskou jedničku nahradit.

Deník The Athletic již dříve informoval, že Chelsea zahájila jednání s New England Revolution, teď už jim nabídka přistála na stůl. Částka je to velmi příjemná (16 miliónů eur + 2 mil. eur bonusy), a proto jak klub, tak i brankář touží přestup uskutečnit. Petrovičova dohoda by patřila mezi nejdražší přestupy MLS všech dob. Zatím vede přestup Miguela Almirona za 29 milionů dolarů z Atlanty do Newcastlu. Letošní přestup Jhona Durana za 18 milionů dolarů z Chicaga do Aston Villy je v první pětce.

Podle The Athletic klub v minulosti odmítl nabídky na srbského brankáře z FC Nantes nebo Nottinghamu Forest. Nyní se očekává, že Petrovič v nejbližších dnech podstoupí lékařskou prohlídku a podepíše smlouvu s klubem ze západního Londýna.

New England Revolution je proto údajně blízko podpisu reprezentačního brankáře Tomáše Vaclíka, který by měl Petroviče nahradit. Ačkoliv se letní přestupové období v MLS již uzavřelo, tamní kluby mohou podepisovat volné hráče až do 13. září, což je Vaclíkův případ.

Čtyřiatřicetiletý ostravský rodák působil naposledy ve druhé anglické lize v Huddersfieldu, v létě mu však vypršela smlouva. Od příchodu z Olympiakosu odehrál v Anglii 13 zápasů a výrazně pomohl klub zachránit v Championship. V létě měl řešit i nabídku ze Saúdské Arábie, kterou ale údajně z rodinných důvodů odmítnul. V rozhovorech k budoucímu angažmá několikrát zdůrazil, že rozhodnutí není jen na něm, ale na celé rodině.

V USA by se mohl znovu jako soupeř potkávat s Lionelem Messim, jenž od léta září v dresu Miami. Zvolí tuhle cestu?