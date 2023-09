Bývalý jezdec Formule 1 Jenson Button (43) prodává svůj luxusní obytný vůz. Karavan, kterému se přezdívá “The Icon“ může jeden z fanoušků koupit za desetinu jeho původní ceny a kromě luxusního interiéru na něj čeká také velká venkovní terasa. Britský závodník ale pořádně překvapil vzhledem postele!

The Icon byl původně vlastněn legendárním kanadským závodníkem Jacqusem Villeneuvem, pro kterého byl vyroben v roce 1998 poté, co vyhrál světový šampionát ve Formuli 1. V té době to byl také první obytný vůz, který překonal cenovku jednoho milionu dolarů.

Později ho od Villeneuva odkoupil další závodník Jenson Button. Jezdci Formule 1 si často pořizují obytné vozy, protože v průběhu nabité sezóny často přespávají mimo hotelové pokoje. I přes jeho počáteční hodnotu je nyní na prodej za osmdesát pět tisíc dolarů, což je desetina původní ceny.

V tomto červeném obytném voze se mohou ubytovat až čtyři osoby a je plně klimatizován. Je také vybaven ústředním a podlahovým topením pro chladné zimní měsíce. Když je o něco tepleji, má The Icon plně zařízenou terasu pro venkovní posezení. Uvnitř se majitel může vyspat na manželské posteli se zebřím vzorem.

Přestože byl karavan vyroben v roce 1998, je nyní vybaven wifi a v obývací části se nachází velká plazmová televize. Na palubě je také koupelna s pračkou a sušičkou.

Jenson Button, který svůj karavan momentálně prodává, vyhrál světový šampionát v roce 2009 a svou kariéru ve Formuli 1 ukončil o osm let později. K závodění se vrátil na začátku tohoto roku, kdy si vyzkoušel Nascar.