Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová (24) v pondělí odehrála osmifinále US Open a po třech setech se přes domácí hráčku probojovala do dalšího kola. O pár hodin později měla nastoupit na kurt po boku Barbory Strýcové (37), pro kterou je tento turnaj jejím posledním, ale kvůli zranění ramene se z deblu musela odhlásit. Zkušená tenistka, která si tedy svou derniéru užije ve smíšené čtyřhře, se nyní k rozhodnutí své kolegyně vyjádřila na Instagramu.

Všechno to vypadalo jako pohádka. Markéta Vondroušová porazila Američanku Stearnsovou a na newyorském grandslamu se dostala do čtvrtfinále vůbec poprvé. Hned vzápětí se měla o to stejné pokusit ve čtyřhře po boku Barbory Strýcové, kvůli poraněnému rameni to však nešlo. Nakonec se rozhodla z deblu odhlásit a pokusit se ruku vyléčit na středeční singl.

„Když Bára přišla, brečela jsem,“ popsala Vondroušová emotivní chvíle ze zákulisí. Kouč Jan Hernych elitní singlistku nabádal, ať neriskuje a vytáhne se z deblu. „Já na to: Nechci, je to Bářin poslední turnaj!“ líčila Vondroušová.

Ta jí však do zápasu nenutila a řekla, že pokud obě nebudou moct hrát na 100 procent, nemá cenu to lámat přes koleno. „Nenutila mě hrát, je skvělý člověk,“ dodala devítka světového žebříčku.

Někteří fanoušci však Markétu osočovali z toho, že se vykašlala na svou kolegyni, která hraje poslední turnaj kariéry jen pro to, aby mohla bojovat o své osobní úspěchy. Strýcová ale nyní tyto fámy vyvrátila fotkou na Instagramu, kde se usmívá společně se svou spoluhráčkou a je jasné, že k ní žádnou zášť necítí.

„Tohle se někdy stává. Byla to ale jízda a já si užila každou minutu. Teď jdi a celé to tu vyhraj,“ napsala k fotografii rodačka z Plzně.

Pro ostřílenou Strýcovou však zraněním její kamarádky turnaj nekončí. Své poslední profesionální chvíle si užije po boku mexického tenisty Santiaga Gonzáleze, se kterým nastupuje ve smíšené čtyřhře.