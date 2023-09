Český hokejista David Pastrňák (27) už téměř deset let trápí obránce v zámořské NHL, kde se zařadil mezi největší hvězdy. Dres Bostonu však nebyl tím prvním, který oblékl za hranicemi své rodné země. Ve druhé švédské lize strávil dvě sezóny, v jejichž průběhu dostal několik »facek« ohledně tréninkového nasazení.

Rodák z Havířova byl v roce 2014 draftován jako číslo jedna a ve svých osmnácti letech se tak dostal do zámořského týmu Boston Bruins. Do nejprestižnější hokejové ligy by se však možná nikdy nepodíval, kdyby si ve svém prvním zahraničním angažmá nevzal k srdci několik věcí, na které nebyl v české juniorské soutěži zvyklý. O tom, jak se za mlada snažil ošulit každé cvičení, promluvil v podcastu Puk Pak Pivo.

„Trenér přišel do tělocvičny s papírem v ruce, na kterém byl seznam cviků. Pověsil ho na stěnu a z tělocvičny zase odešel. Spoluhráči se hned zvedli a šli ke strojům a já si říkal, proč to dělají? Vždyť tu trenér není, nemá nás kdo kontrolovat,“ řekl hokejový útočník.

Ve Švédském Södertälje, za které dřív nastupoval také Jiří Šlégr, Martin Hosták nebo Michal Gulaši se však na rozdíl od Havířova s porozuměním spoluhráčů nesetkal a jeho chování spoustě z nich vadilo.

„Normálně po mně začali řvát, ať začnu makat, že se to prostě udělat musí. Potom normálně odjeli celou posilovnu. Všechny cviky, které trenér napsal na papír včetně přesného počtu sérií. Trenér tam za celou dobu nepřišel na kontrolu ani jednou. A to byl pro mě velký wake-up call,“ vzpomínal na budíček během svého angažmá v Södertälje SK.

Český reprezentant, který v roce 2022 na mistrovství světa vybojoval bronzovou medaili, také přiznal, jak to s posilováním chodilo v Havířově, kde jako junior nastupoval.

„Tohle by se u nás v Havířově nestalo. Kdyby tam trenér přišel, dal seznam na nástěnku a zase odešel, tak se všichni samozřejmě rozmístíme na ty pozice a jenom čekáme, až se zase otevřou dveře a jakmile by se otevřeli, všichni bychom hned začali dělat, jak strašně makáme,“ řekls úsměvem David Pastrňák.