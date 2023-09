Lékař o dopingu v extralize: Hráče nic neomlouvá. Pozor na výtažek z kořenu

Co jste se dozvěděli?

„Řadu zajímavých věcí. Třeba změny, jaké preparáty budou od příštího roku nově zakázány, na co si dávat pozor, protože takové látky se můžou vyskytnout i v různých doplňcích stravy. Proto vznikají kauzy jako v Hradci Králové. Tohle je výborná věc a měla by se pořádat každý rok nebo dva, aby i hráči měli povědomí o těchto nebezpečích. V kolektivním sportu jedinec nemusí tolik ovlivnit výsledek týmu, v případě pozitivního nálezu však z toho pro něj plynou určité sankce.“

Zatímco léky jsou pod kontrolou a uvádí se jejich přesné složení, u potravinových doplňků se někdy nedá usoudit, co obsahují. To se asi nedá úplně uhlídat, že?

„Nedá. Ale pravidla jsou daná tak, že sportovce nic neomlouvá. I když tam může být zakázaná látka, nemusí to vědět, protože na seznamu je napsáno něco jiného. Tohle je krajně nebezpečné. Žádný lékař mu ani neřekne, že nějaký preparát může užívat, pokud neví, co přesně obsahuje.“

Doplňky se dají vnímat z pohledu výkon versus riziko, jež můžou přinášet. Jenže jako týmový lékař neovlivníte, co si hráč vezme třeba během individuální přípravy. On sám to taky nemusí tušit nebo nerozumí všemu, co se na obalu píše. To je dost ošemetné, ne?

„Právě. U léku víte, co obsahuje. Můžete požádat o terapeutickou výjimku. Na základě toho se vyjádří příslušný národní nebo mezinárodní antidopingový výbor a sportovec ho pak může užívat. Na potravinové doplňky se výjimky nevztahují. Mezinárodní antidopingová agentura tvrdí, že kdyby je dělala, nefungovalo by to. Bohužel drsné opatření, ale jinak to asi nejde. Sportovec do toho pak může spadnout nevinně. Přípravek mu může nasypat někdo jiný. Dostane se pak do špatné situace i sociálně. Zákaz činnosti, finanční ztráta, mediálně ho propírají.“

Preparát případně někdo doporučí s tím, že je v pořádku, nebo si ho vezme, protože v reklamě vystupuje jiný známý sportovec.

„V tom se taky skrývá nebezpečí. Ale pokud se někdo rozhodne nějaký preparát užívat, musí zvážit, jestli je stoprocentně čistý. Pokud existuje minimální riziko, vůbec by do toho neměl jít. A nikdo mu nemůže nařídit, aby přípravek užíval.“

Konzultují tyhle záležitosti hráči s vámi?

„Jistě. K léku se vyjádřím. Všechny medikamenty musí projít testy, tam je všechno jednoznačně uvedeno. Jenže doplňkové prostředky jsou mimo naši kontrolu. Člověk si prostuduje složení, ale stejně neví, jestli neobsahují něco jiného nebo pod jiným názvem. Proto jsou pro hráče nebezpečné. Nemůžete si být úplně jistí, co obsahují. Napíšou třeba výtažek z kořenu. Ale netušíte, co to je.“