Jedinečná tisícovka. Mozek Krejčí sešil české trio, jaké tu dlouho nebylo

Byla to vážně bomba. David Krejčí proměnil svůj 1000. zápas ve výjimečnou show. Úchvatný výkon, první hvězda utkání . V pondělní partii Bostonu proti Philadelphii (6:0) se stal teprve devátým hráčem historie NHL a druhým z Bruins, který si v jubilejním vystoupení připsal aspoň tři body. Stejně se při jeho oslavě zapsali taky David Pastrňák a Pavel Zacha. Pouze čtyřikrát v jednom utkání takhle zaváleli tři čeští hráči. Tentokrát navíc z jednoho útoku.

Poté, co po bouřlivých ovacích vestoje rozjel David Krejčí v pondělí svou show, přidal se k jedné z největších ikon Bruins. Johnny Bucyk v roce 1970 ve svém tisícím představení dal dva góly a na další čtyři přihrál. Dodnes mu patří ligový rekord.

Rodák ze Šternberku se stal druhým bostonským hráčem Bruins, který oslavil dosažení milníku třemi body (0+3). Z českých hráčů se něco takového podařilo dosud jen Patriku Eliášovi v dresu Devils před jedenácti roky.

Krejčího výkon tentokrát pomohl týmu taky prodloužit domácí bodovou šňůru proti Philadelphii na 19 zápasů, což představuje jednu ze šesti nejdelších sérií za posledních 34 let.

„Je úspěch, když něčeho takového dosáhnete s jedním týmem,“ povídal Krejčí. „Jsem hrdý, že se mi to podařilo. Mám pocit, že právě tohle je jeden z předělů, které doceníte, až když skončíte a ohlédnete se za kariérou. Jsem moc rád, že se mi z klubu ozvali, zda bych se nechtěl vrátit. Tohle je můj domov,“ dodal šestatřicetiletý útočník, který zámořskou kariéru přerušil sezonou v Olomouci.

Česká vzácnost

V tak významný den bodoval z hráčů Bostonu ještě Patrice Bergeron, který 5. února 2019 při svém tisícím startu v základní části NHL dvakrát skóroval. Ale ještě se nestalo, aby se při jubileu zaskvěl jeden útok, ještě k tomu složený z českých hráčů. Kompletně česká formace je v NHL vzácnost.

Něco takového se povedlo naposledy před devíti lety ve Phoenixu, kde se vyloupl trojzápřah Martin Erat, Martin Hanzal a Radim Vrbata. Brzy se ale rozpadl.

Hlubokou stopu však zanechali Petr Nedvěd, Radek Dvořák a Jan Hlaváč, kteří se v New York Rangers sešikovali na přelomu tisíciletí do formace zvané Czech Line. Zanikla Hlaváčovým odchodem do Philadelphie před sezonou 2001/02.

I v pozdějších letech se v Rangers sešlo víc českých hráčů najednou. Jenže v jedné trojici se trvale nepotkávali. Jako v ročníku 2005/06, kdy si v zápase proti Tampě připsali po třech bodech Jaromír Jágr, Martin Straka a Martin Ručinský.

„Občas jsme chodili na led spolu, ale Stráča a Džegr většinou nastupovali s (Michaelem) Nylanderem, já s Petrem Sýkorou a Rucchinem. Přesilovku jsme hráli buď v pěti útočnících ještě s Petrem Průchou, anebo s obráncem Ťutinem,“ vybavil si Ručinský.

Už v říjnu 1997 prožili tříbodový večer Patrik Eliáš, Petr Sýkora a Robert Holík, když New Jersey nasypalo osm kousků Vancouveru. Ani je trenéři neposílali na led společně, o tři měsíce později přišel z Edmontonu výměnou urostlý centr Jason Arnott. Jeho trojspřeží s Eliášem a Sýkorou na křídlech patřilo v dalších letech k nejlepším útokům ligy a bylo hnacím motorem Devils na cestě za triumfem ve Stanley Cupu v roce 2000.

Tři a víc bodů v 1000. utkání v NHL Johnny Bucyk (Boston) 10. prosince 1970 6 (2+4) Theo Fleury (NY Rangers) 23. ledna 2002 4 (1+3) Teemu Selänne (Anaheim) 31. prosince 2006 3 (2+1) Gilbert Perreault (Buffalo) 29. ledna 1984 3 (2+1) Patrik Eliáš (New Jersey) 6. ledna 2012 3 (1+2) Marcel Dionne (Los Angeles) 24. března 1983 3 (1+2) David Krejčí (Boston) 16. ledna 2023 3 (0+3) Steve Yzerman (Detroit) 19. února 1997 3 (0+3) Rod Gilbert (NY Rangers) 12. prosince 1976 3 (0+3)

Krejčí jako tvůrce

Ani Pastrňák, Krejčí a Zacha spolu nehrají soustavně a dohromady je svedla spíš shoda okolností. Ale párkrát už převedli, že jejich spojenectví se může vyplácet. Třeba už během přípravy proti New York Rangers nasbírali v součtu osm bodů.

V pondělním ostrém zápase s Philadelphií jich měli devět. Jako pátá trojice českých borců celkem a první po deseti letech, kdy takto zazářili v dresech Phoenixu Vrbata, Hanzal a obránce Rostislav Klesla.

Pastrňák s Krejčím se na ledě dokážou najít poslepu. I kdyby v hale zhasla světla, jeden o druhém vědí. Názorně to předvedli i na posledním mistrovství světa, kde dotáhli český tým k bronzovým medailím.

Rok 2022 hokejisty Krejčího. Z Hané přes Čínu a Finsko zpátky do zámořské NHL Video se připravuje ...

Zacha přišel do Bostonu po letní výměně z New Jersey a čas od času se k nim připojí. Mozkem a řídící jednotkou tria je Krejčí. On ho jako tvůrce sešil dohromady, dává mu myšlenku a styl. Výsledkem byl nářez spíchnutý šikovnou českou jehlou.

Své představení rozehrál Krejčí v páté minutě. Od modré čáry nádherně vyslal radar na levé křídlo Zachovi a ten předložil před bránu Pastrňákovi. Pak nabil Krejčí na ránu bez přípravy Zachovi, v prostřední části se u něj zrodila ještě čtvrtá trefa Bruins, kdy puk srazil do vlastní branky obránce Nick Seeler z Flyers.

„On je strašně chytrý hráč, vynikající na obou stranách hřiště. Zároveň tvrdě pracuje a každým rokem je lepší. Doma je legendou. Každý zná Davida Krejčího. Teď má tisíc zápasů za jeden tým. Stal se legendou i tady, což je nádhera,“ ocenil Zacha. V sobotu prodloužil s Bruins na příští čtyři sezony za 19 milionů dolarů (asi 420 milionů korun). I díky tomu, jaké našel v Bostonu parťáky.

Kdy si tři Češi připsali v zápase aspoň 3 body

Boston-Philadelphia 6:0 (16. ledna 2023)

David Pastrňák 3 (2+1)

David Krejčí 3 (0+3)

Pavel Zacha 3 (2+1)

Nashville-Phoenix 4:7 (28. března 2013)

Radim Vrbata 3 (2+1)

Rostislav Klesla 4 (0+4)

Martin Hanzal 3 (1+2)

NY Rangers-Tampa Bay 4:2 (23. prosince 2005)

Jaromír Jágr 3 (0+3)

Martin Straka 3 (1+2)

Martin Ručinský 3 (1+2)

Carolina-Pittsburgh 3:6 (16. prosince 1999)

Jaromír Jágr 5 (2+3)

Martin Straka 3 (0+3)

Jan Hrdina 3 (2+1)

New Jersey-Vancouver 8:1 (30. října 1997)

Patrik Eliáš 3 (2+1)

Petr Sýkora 3 (2+1)

Bobby Holík 3 (1+2)

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Connor McDavid 37 46 83 45 4 20 181 2. Leon Draisaitl 26 42 68 43 2 20 141 3. David Pastrňák 35 27 62 43 24 24 216 4. Nikita Kučerov 17 45 62 42 4 22 149 5. Jason Robertson 29 31 60 45 27 8 174 6. Tage Thompson 31 27 58 42 12 18 178 7. Erik Karlsson 14 44 58 45 -4 10 122 8. Matthew Tkachuk 22 35 57 42 8 57 148 9. Jack Hughes 29 26 55 44 18 4 197 10. Elias Pettersson 22 32 54 41 10 6 143 Zobrazit celou tabulku

Boston Bruins Vše o klubu ZDE