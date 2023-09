Suchopárek: Nikdo nemá místo pod penzí. Těší ho síla i různorodost útoku

Trenér české reprezentace do 21 let Jan Suchopárek • ČTK / Uhlíř Patrik

Trenére, proč vám začátek nesedl?

„V prvním poločase tam nebylo moc přesnosti, kombinace, ani pohybu bez míče. Hra byla spíš bojovná, hodně soubojů, ztrát. Výběr místa nebyl úplně dobrý, přesto jsme se dostali do dvou gólových situací, kdy Matěj Jurásek využil volného prostoru za obranou soupeře. Jednou netrefil branku, podruhé to i s dorážkou zneškodnil brankář Surovčík. Slováci měli stoprocentní šanci po standardní situaci, na to se musíme kouknout. Na Islandu nás čeká poměrně dost standardek. Hrát se bude na umělé trávě, na které se začneme hned od pátku připravovat. Je to přece jen změna. Ale těžko budeme simulovat deset stupňů, které jsou na Islandu. Musíme přepnout a soustředit se na tohle důležité utkání, které může hodně napovědět o našich ambicích v kvalifikaci.“

Po pauze a prostřídání to bylo daleko lepší, že?

„Podle plánu jsme vyměnili osm hráčů z jedenácti a hned po první povedené akci jsme se dostali do vedení. Zlepšila se rozehrávka, hráči nabyli sebevědomí a přidali jsme druhou branku. I když měl soupeř místy územní převahu, hlavně díky obranné řadě jsme zneškodnili několik situací. Jsem spokojený. Věděl jsem, že to nebude utkání, v němž si mužstvo hned sedne. Ale ukázala se nám spousta věcí, které jsme chtěli vidět. I klukům v kabině jsem říkal, že tady nemá nikdo místo pod penzí. Není stabilní jedenáctka. Bude hrát ten, který bude mít formu. Jsem rád, že naskočil do hry i Adam Karabec, s čímž jsme nepočítali.“

Záložník Sparty je po nemoci, k týmu se připojil až ve čtvrtek dopoledne. Jak na tom je?

„Jelikož se Christoph Kabongo zranil, nechtěli jsme dohrávat v deseti. Adam s námi tři dny nebyl, ale jsem přesvědčený, že na Island bude připravený. Je po viróze, která má nějakou inkubační dobu. Nic už nebránilo tomu, aby se připojil k mužstvu. Ráno se zúčastnil rozcvičení s týmem a byl v pohodě.“

Dá se sestava z první půle číst tak, že jde o základ pro Island anebo se z ní nedá nic vyčíst?

„Spíš se z toho nedá nic vyčíst. (úsměv) Ještě by měl přijet jeden hráč ze dvacítky. S Daňkem počítat nemůžeme. Zdravotně je na tom velice špatně, má teploty, bolí ho záda. Nemělo by ani cenu na něj čekat, navíc to může být infekční. I po konzultaci s hráčem jsme se rozhodli, že za námi nepřijede.“

Velmi mě zaujali útočníci v čele s Kabongem. Výborně hráli i Fila s Vechetou. Prokázalo se, že na této pozici má tým extra kvalitu?

„Typologicky máme různorodé hráče směrem dopředu, za což jsem rád. Ať už útočníky nebo ofenzivní záložníky. Kterýkoliv z těch pěti šesti hráčů může rozhodnout utkání. V minulém cyklu jsme měli takové jen dva, tři. Za nimi taková kvalita nebyla. I podpora hráčů ze středu pole byla proti Slovensku dobrá, viz první gól Davida Tkáče.“

Sebedůvěra nováčka Christopha Kabonga byla až neuvěřitelná. Překvapil i vás?

„Je to typ hráče, který takto hraje i ve slovenské lize. Bylo to vidět i na tréninku. Víme o jeho schopnostech. Jsem rád, že dal branku, protože teď neměl období, kdy by se gólově prosazoval. I na tréninku se mi zdálo, že se do koncovky moc netlačí. I když skóroval možná trošku se štěstím, je tak elastický, že dokáže klamavým pohybem těla přejít přes dva, tři hráče. Měl i některé další příležitosti, které mohl zakončit nebo vyřešit dobrou finální přihrávkou. Dokázal se vymanit od obránce, což v českém fotbale moc hráčů neumí. Samozřejmě víme, že po ztrátě míče to není z jeho strany do defenzivy optimální, ale dá se s ním dobře pracovat. Christoph je hráč, který se může v budoucnu v týmu jednoznačně prosadit.“

V brance uspěl Lukáš Horníček z Bragy, jenž měl dva docela těžké zákroky. Začne kvalifikaci jako jednička?

„V současné době asi ano. Měli jsme s brankáři pohovor, na kterém dostali informaci, jaké je pořadí pro tento sraz. Jsem rád, že se to Lukášovi povedlo, i když v poslední době prakticky nechytal.“

Změnil jste rozestavení. Proč systém na tři stopery? Máte málo krajních beků?

„Je to jedno s druhým. Máme kvalitní stopery, se Slovenskem jsme jich využili pět. Jsou to hráči, kteří umí jeden na jednoho, jsou na tom velice dobře pohybově a jsou nebezpeční při standardních situacích. I díky tomu máme variabilitu v rozestavení a o tyto docela zkušené hráče se můžeme opřít.“

Zaujala mě hra středního záložníka Sebastiana Boháče z Karviné. Za poločas jsem mu napočítal šest skluzů. To je jeho typický způsob boje?

„Typický je. (úsměv) Pamatuju si ho z devatenáctky. Ale určitě nebyl nominován kvůli tomu, že udělá za zápas deset skluzů. Teď řešil ty situace tímto způsobem. On byl jedním z hráčů, na kterých se projevila nervozita. Není se čemu divit. Jeho hra je o soubojích, odebírání míčů a předávání jich směrem nahoru, o velkém akčním rádiu. V některých momentech se mu to dařilo, ale občas činily středním záložníkům souboje i rychlost problémy.“