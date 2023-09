Podpořil líbajícího šéfa, dostal padáka. Španělské mistryně ale kouče neobrečí

Osm let u národního týmu, premiérový titul mistryň světa a… vyhazov. Ve Španělsku zastínil radost ze zlata ze světového šampionátu kontroverzní polibek šéfa svazu Luise Rubialese a nyní i konec trenéra ženského týmu Jorgeho Vildy. Ten se jako jeden z mála svého šéfa zastal a to mu jen zhoršilo už tak nechvalnou pověst. Loučení se „zlatým koučem“ tak probíhá spíše s hořkou pachutí v ústech.

„Oceňujeme práci Vildy v čele národního týmu a ve funkci šéfa sportovních týmů žen, stejně jako úspěchy dosažené během jeho působení korunované nedávným úspěchem na mistrovství světa," píše ve svém vyjádření Španělská fotbalová federace.

Strohé, suché poděkování, bez fanfár. Jen těžko si představit, že by se nějaký národní tým loučil tímto způsobem s koučem, který jej před šestnácti dny dovedl k prvnímu titulu mistrů světa. Trenér Vilda je ale kontroverzní osobou už delší dobu a ve španělském fotbalovém prostředí panuje názor, že pokračovat s ním by týmu jen ublížilo.

Šéf svazu a Vilda totiž byla úzce spojená dvojka. Vzájemně se jistili. Po skandálu s polibkem řeklo 81 hráče, že za tým nebude hrát, dokud bude šéf španělského svazu ve funkci, a trenér týmu mezitím aplaudoval Rubialesovu vyjádření, které se neslo ve stylu „nikdy neodstoupím“. Později se za svou reakci omlouval, škody už ale byly napáchány.

Byla to další kudla do zad vlastním svěřenkyním, které s Vildou měly problémy už před a během šampionátu. Dvačtyřicetiletý Španěl do letošního turnaje s elitními hráčkami nepředváděl takřka nic. Kromě předváděné hry byl navíc kritizován za špatný management, přetěžování hvězd v nedůležitých přátelácích nebo nesmyslné přehlížení jiných (například barcelonskou jedničku a držitelku doublu Sandru Paňosovou).

Po loňském nepovedeném Euru se 15 hráček týmu sebralo a u svazu si na tréninkové metody a nedostatečné profesionální standardy stěžovalo. Výsledek? Žádný. Kromě toho, že dvanáct z nich se na letošní šampionát v Austrálii a na Novém Zélandu nepodívalo a protestující držitelka dvou Zlatých míčů Alexia Putellasová přišla o kapitánskou pásku.

Přes všechny tyto problémy byl Vilda díky svému vztahu s Rubialesem nedotknutelný. Po fiasku na mistrovství Evropy a kritice ze strany fotbalistek dostal nový kontrakt a i nyní se těšil na další lukrativní podpis.

Ale ejhle, trenér o svého věrného spojence přišel. FIFA líbajícího hříšníka suspendovala na 90 dní a do funkce se dostal dosavadní viceprezident Pedro Roca. A ten při pohledu na stav ženského týmu rozhodl – Vilda musí odejít. Nahradí ho Montse Toméová, první žena na tomto postu ve španělské historii. V současné atmosféře kolem týmu více než logický krok.

Zdá se, že „zlatého kouče“ nikdo neobrečí. „Všechen talent ve španělském fotbale je na elitní úrovni a nezáleží na tom, kdo tým trénuje,“ řekla bývalá reprezentantka Veró Boqetová a naznačila, co si myslí mnoho lidí Pyrenejském poloostrově. Že národní tým vyhrál titul i přes Vildovu přítomnost, nikoliv díky ní.