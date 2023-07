Detaily svatby reprezentanta Škriniara: Ohňostroj, sexy tanečnice a zahradník Babišové

Poslední týdny v životě Milana Škriniara (28) jsou opravdu přelomové. Jeho čerstvě bývalý klub Inter Milán si zahrál finále Ligy mistrů, poté podepsal smlouvu s PSG a teď přišel zvrat v osobním životě. Užil si přenádhernou svatbu se svou nevěstou Barborou! Jak to vypadalo za zavřenými dveřmi?

Haličský zámek se stal pro život Milana Škriniara zlomovým místem. Přesně zde si totiž kapitán slovenské reprezentace vzal v sobotu 8. července svou životní lásku Barboru Hrončekovou. K historické nemovitosti, jejíž součástí je například překrásná fontána či vodní příkop, dorazila i spousta hostů v čele s brankářem Martinem Dúbravkou (34) a záložníkem Ondrejem Dudou (28), kteří dorazili v luxusních vozech Ferrari.

Jak to ale vypadalo poté, co se hosté včetně novomanželů přesunuli po obřadu do prostorů magického zámku na hostinu? Nutno podotknout, že velice zajímavě. Jak informoval web Šport24, Škriniar si se svou vyvolenou samozřejmě střihl novomanželský tanec, během kterého vypadali v kombinaci s párou a modrým světlem jako z pohádky. To ale nebylo vše. Program za zavřenými dveřmi zpestřily i půvabné tanečnice, které měly na sobě zavěšené květiny.

Výzdoba od zahradníka Babišové

Právě o květiny se na svatbě staralo známé jméno, konkrétně florista Ivan Šablatúra, kterého Češi znají především jako zahradníka Moniky Babišové, manželky bývalého premiéra Andreje Babiše. Šablatúra se do povědomí veřejnosti dostal mimo květiny i kvůli kauze z roku 2019. „My se bavíme na večírku a chudina u PC u fotek! Myslím, že všechno v pořádku,“ napsal tehdy Šablatúra na instagram ke snímku, na kterém je během vánočního večírku převlečen za církevního hodnostáře, zatímco je vedle něj Monika coby paní Santová.

Večerní oblohu pak ozářil velkolepý ohňostroj na počest ženicha a nevěsty. Celkem bylo na Škriniarovu svatbu pozváno více než 100 hostů. Kromě oficiálně pozvaných ale dorazilo i několik místních, kteří byli zvědaví, co se to u nich v obci děje. Jedinou kaňkou na celém dni tak bylo snad jen obrovské vedro, které venku panovalo. To ale samozřejmě elitní bek ovlivnit nemohl. I přes to si ale Škriniar se svou novomanželkou svatbu pořádně užil.