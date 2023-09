Jak na EURO 2024: jistota s osmi body, Polsko nad propastí, Moldavsko hrozí

Osm a více bodů: Postup

Guten Tag. Jede se do Německa. Stačí jakákoli kombinace osmi bodů, například dvě domácí výhry nad Moldavskem a Faerskými ostrovy a dvě remízy v Albánii a Polsku. Šestnáct českých bodů v takovou chvíli může vyrovnat či překonat už pouze jeden tým, a to Albánie.

Sedm bodů: Půl na půl

Sedm bodů někdy stačit bude, jindy nemusí.

Postačí určitě v těchto případech:

a) Při výhře nad Albánií a Moldavskem NEBO Faerskými ostrovy a remíze s Polskem

b) Při výhře nad Polskem a Moldavskem, a remíze s Albánií NEBO Faerskými ostrovy

Češi však NEmají jistý postup, pokud sedm bodů naberou:

a) Při dvou výhrách nad Moldavskem a Faerskými ostrovy, ale dohromady bodem ze dvou zbývajících zápasů v Albánii a Polsku.

b) Při výhře nad Albánií, dohromady čtyřech bodech ze zápasů s Moldavskem a Faerskými ostrovy, a prohře v Polsku.

c) Při výhrách nad Albániií a Polskem a jakýmkoli dalším bodem.

Šest bodů: Jediná možnost, pak ale témeř jistá

Pokud Češi vyhrají nad Albánií i Polskem (14 bodů), je téměř nemožné, aby nepostoupili. Stačil by jim i domácí bod proti Faerským ostrovům, případně Moldavsku. Pokud by ho nezískali, pak by mohli ostrouhat, pokud Albánie porazí Moldavsko a Faerské ostrovy (16 bodů) a zároveň Moldavsko porazí Česko (to je v tomto modelu automatický předpoklad) a Faerské ostrovy. Při rovnosti 14 bodů by pro Moldavsko hovořil lepší vzájemný zápas (remíza 0:0 a výhra v Česku).

Odehráno: Česko - Polsko 3:1 Moldavsko - Faerské ostrovy 1:1 Moldavsko - Česko 0:0 Polsko - Albánie 1:0 Albánie - Moldavsko 2:0 Faerské ostrovy - Česko 0:3 Faerské ostrovy - Albánie 1:3 Moldavsko - Polsko 3:2 Faerské ostrovy - Moldavsko 0:1 Albánie - Polsko 2:0