Nějakou dobu se spekulovalo o tom, že jejich vztah neprochází ideálním obdobím, ale nyní se zdá, že problém v lásce vyvrátili i těm největším pochybovačům. Fotbalový mág Cristiano Ronaldo (38) tráví svou dovolenou se svou milovanou Georginou (29) a všemi dětmi. Užívají si luxusu své jachty za více než 150 milionů korun u břehů italské Sardinie.

Slavný pár vyrazil na dovolenou a oba dali na odiv vypracované postavy. Cristiano neztratil perfektní břišáky ani ve fotbalovém důchodu v saúdskoarabském an-Nasru, Georgina v zelených plavkách byla za jižanskou bohyni. Na palubě lodi dováděli s dětmi, popíjeli drinky, Cristiano v moři řádil na skútru. „Všechny vás miluju,“ vzkázala Georgina z přepychové jachty.

Dechberoucí plavidlo má pět plně vybavených kajut, šest koupelen a supermoderní kuchyni. Všeobecně se předpokládá, že portugalský fotbalista zakoupil luxusní jachtu Azimut Grande již v roce 2020, kdy zveřejnil první sérii fotek z rodinné dovolené na moři. Loď o délce 27 metrů mu poskytuje dokonalé zázemí pro klidně strávený čas s nejbližšími.

Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob si aktuálně užívá kromě zasloužené dovolené i skutečnost, že byl díky dvoustému utkání v dresu Portugalska zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Stal se prvním mužským fotbalovým hráčem, který takového milníku na mezinárodní úrovni dosáhl. Historický okamžik navíc oslavil vítězným gólem v 89. minutě kvalifikačního utkání proti Islandu.

„Je to pro mě neuvěřitelný úspěch, je to úžasné. A samozřejmě tím, že jsem vstřelil vítězný gól, je to ještě speciálnější. Nehráli jsme příliš dobře, ale někdy je fotbal takový. Dali jsme gól a podle mě jsme si ho zasloužili. Jsem velmi šťastný kvůli 200 startům, ale takhle je to ještě lepší,“ okomentoval po utkání svůj počin rekordman.