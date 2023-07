Vzali sponzora Příbrami a mají velké cíle. Z ČFL až do ligy! hlásí v Ústí

Další finančně zajištěný klub v Česku? Zdá se, že ano. Fotbalové Ústí nad Labem hodlá z ČFL postoupit o patro výš a výhledově zabojovat o první ligu. A to s novým vlastníkem, společností Viagem, která ještě do konce uplynulé sezony sponzorovala Starkovu Příbram.

S pomocí pro klub od Litavky je konec. „Příbrami budu dál fandit, ale možnost podporovat jak jí, tak Ústí nebyla. Vždy by na tom jeden z těch dvou týmů tratil. Rozhodli jsme se přesunout veškerou energii do Ústí, přestože nám byla nabídnuta možnost nějakým způsobem zůstat i v Příbrami,“ řekl předseda představenstva Přemysl Kubáň.

Severočeši v sezoně 2010-2011 působili v první lize, v posledních letech ale finančně strádali a padli až do amatérského fotbalu. Přitom například loni po vzájemném zápase v MOL Cupu trenér pražských Bohemians Veselý vyřkl: „Přijde mi nepochopitelné, aby tak velké město hrálo až třetí českou nejvyšší fotbalovou soutěž.“

Hozené rukavice se teď chopil nový mecenáš a vypadá to na odraz ze dna vzhůru. „Když jsem býval malým klukem, chtěl jsem mít fotbalový klub. Z Ústí navíc pochází má manželka. Jedná se o krajské město s univerzitou, velmi dobrou infrastrukturou a stadionem s perfektním zázemím vyhovující regulím první ligy,“ doplnil Kubáň. Ten má smělé cíle i mimo trávník: „Chci, aby už nyní k nám na ČFL chodilo tisíc diváků.“

Už se podařilo nalákat velká jména: Lukáše Zoubeleho, Aloise Hyčku, nebo Jakuba Mareše, majitele stříbra z mistrovství světa hráčů do 20 let z roku 2007. „Ještě jsem měl dokonce nabídku z druhé ligy, ale chci si zachovat i své civilní zaměstnání fotografa a práce v realitách, tak jako tomu bylo, když jsem hrál nedávno ve čtvrté rakouské lize či v Benešově. A vlastně to beru jako návrat domů, coby mladík jsem při hostování z Teplic v Ústí hrál s Edinem Džekem,“ zasnil se Mareš, jenž v české první lize nastřádal 309 startů.

Vypadá to, že o favoritovi ČFL je teď jasno, v nedávné minulosti zde působili solidní hráči jako Youba Dramé, Fortune Bassey, Tomáš Vlček, Matěj Valenta, z trenérů David Jarolím, Jiří Jarošík, nebo Martin Hašek. Po příchodu z Bosny se právě tady rozkoukával legendární Edin Džeko. Inspirací má být Viktoria Žižkov, která minulou sezonou projela jako nůž máslem. „Proto bereme hlavně starší, zkušené hráče,“ doplnil trenér Branislav Sokoli, jenž v ročníku 2018-2019 spolupracoval v Liberci se Zsoltem Hornyákem.