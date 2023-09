Kyrgios se ostře opřel do Halepové: Nemáš do sebe cpát sr*čky!

Australský rebel dal znovu o sobě vědět! Tentokrát Nick Kyrgios (28) vyvolal slovní válku mezi tenisovými osobnostmi, když si vzal na paškál Simonu Halepovou (31) kvůli jejímu dopingovému skandálu. Za něj si rumunská hráčka vysloužila čtyřletý distanc, tedy nejvýraznější zákaz činnosti od kauzy Marie Šarapovové (36) v roce 2016.

Simona Halepová (31) má od tenisu utrum! Výsledky dopingových testů prokázaly v jejím těle zakázaný lék roxadustat, který se užívá proti chudokrevnosti a chronickému onemocnění ledvin. Ale dvojnásobná grandslamová šampionka podle všeho anémií netrpí a uvedený párový orgán má v pořádku, i když u ní prý byly zaznamenány anomálie při krevním rozboru Tenistka obvinění vehementně popírá tím, že před loňskou sezónou změnila doplňkovou stravu na základě doporučení svého fyzioterapeuta.

Nyní už zná bývalá světová jednička svůj trest za užívání nepovolených látek, v důsledku čehož je vyloučena na 4 roky ze všech soutěžních turnajů až do roku 2026 (do trestu se započítává také poslední rok, kdy už měla pozastavenou činnost). Dostala tak dvakrát tolik v porovnání s ruskou kráskou Marií Šarapovovou (36), která zneužila substanci zvanou meldonium ke zvýšení výkonnosti, za což si vysloužila „jen“ dvouletý zákaz činnosti.

Halepová pochopitelně není spokojená s verdiktem a hodlá se odvolat ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu. „Věřím v čistý sport. Za téměř 2 dekády mé profesionální kariéry jsem podstoupila přes 200 krevních a močových testů zakázaných látek na stovkách různých turnajích. Všechny byly čisté až do 29. srpna 2022. Stále trénuji a dělám vše pro to, abych očistila své jméno od těchto falešných obvinění," hájila se Rumunka.

Zpráva vyvolala horlivou diskusi mezi tenisovou komunitou o dopingu z širšího i užšího hlediska. Své si k tomu řekla Serena Williamsová (41), Eugenie Bouchardová (29) či Maria Sakkariová (28), která byla požádána, aby vyjádřila svůj názor na další dopingovou kauzu v tenise. Problém vidí v současných antidopingových procedurách i v tom, jak jsou tyto zásady prosazovány.

„Snažili se to zlepšit, ale nefunguje to. Skoro každou noc se probouzím s potřebou na toaletu. Když se to blíží k mému časovému úseku, říkám si: »Mám či nemám jít? Měla bych čekat, až přijdou?« Je to velmi stresující. Navíc způsob, jakým řeší jakoukoliv situaci s kterýmkoliv sportovcem, je prostě úděsný. Za chvíli se dostaneme do bodu, kdy ani nebudeme moci brát elektrolyty,“ formulovala obavy řecká tenistka.

„Naštěstí jsem v takové pozici nebyla, ani nechci. Byla jsem opatrná se vším, co se týká doplňků. Nevím, jaký je přesně postup, jak se věci dělají za zavřenými dveřmi. Určitě bych vylepšila antidopingovou aplikaci Whereabouts, nefunguje dobře. Má vám připomínat každý den časový úsek pro testování, jenže nepřipomíná,“ upozornila na závadu pomocného softwaru, který podle ní moc starostí vlastně neušetří.

Tato prohlášení vyvolala ostrou reakci. Nick Kyrgios (28), jehož úroveň profesionality bývá značně zpochybňována z důvodů špatné morálky, životosprávy a různorodých výstřelků, odpověděl dosti odmítavým způsobem. Svůj svérázný pohled na celou věc vyjádřil prostřednictvím sociální sítě X, kde nejenom rezolutně nesouhlasil se Sakkariovou, ale rovněž se sprostě pustil do Halepové bez jakýchkoliv okolků a servítek.

„Eh? To se opravdu směji nahlas. Jedu na banánech a coca-cole v pětisetových bitvách. A můj rekord v nich mluví sám za sebe. Možná by hráči měli přestat brát pochybné s*ačky. Podívejte se na sebe do zrcadla na konci dne a řekněte si: »Ano, choval jsem se správně.« Není to zas tak těžké,“ vyťukal provokativně na klávesnici Kyrgios.

Tento rozporuplný Australan byl nucen odstoupit z každičkého grandslamového turnaje v roce 2023, neboť byl sužován četnými a vleklými zraněními. Někdejší světová jedenáctka na okruhu ATP však slíbila, že její očekávaný návrat na kurty proběhne příští rok. Minulý měsíc dokonce Kyrgios zveřejnil snímek z posilovny společně s ujištěním, že to skutečně není příliš daleko.