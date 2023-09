Premier League v O2 TV. Od víkendu nejlepší zápasy v přímém přenosu

Premier League v Česku bude fanouškům nově více dostupná. Přímé přenosy zápasů anglické nejvyšší soutěže budou už od tohoto víkendu k dispozici i na O2 TV , která zařadí do programové nabídky stanici CANAL+ Sport. Fotbalová nabídka se rozšíří i díky dalším dvěma kanálům Arena Sport 1 a Arena Sport 2.

„Vážíme si našich diváků a chtěli bychom jim dalším skvělým sportovním obsahem poděkovat za dlouhodobou loajalitu a důvěru. Anglická Premier League ideálně doplní nabídku O2 TV, která je pro fanoušky bezkonkurenční,“ uvedla šéfka obsahu společnosti O2 Anna Lenerová.

Na O2 TV tak budou moci fanoušci sledovat FORTUNA:LIGU, Ligu mistrů, anglickou Premier League, německou bundesligu, italskou Serii A, španělskou La Ligu, nizozemskou Eredivisie, belgickou Pro League či portugalskou Primeira Liga. Nově také všechny zápasy z hokejové extraligy.

Na zařazení stanic CANAL+ Sport a CANAL+ Action se společnost O2 dohodla s mezinárodní skupinou CANAL+.

CANAL+ Sport na O2 TV každý hrací víkend nabídne pět až šest nejatraktivnějších utkání anglické nejvyšší soutěže. Do konce sezony tak na fanoušky čeká okolo 190 přímých přenosů s českým a slovenským komentářem, které doplňují zápasová studia a doprovodné magazíny.

Premier League můžete dál sledovat na canalplussport.cz, Skylink Live TV či T-Mobile TV.

Všechny nové kanály jsou součástí tarifů O2 TV Stříbrná, O2 TV Zlatá a O2 TV Business. Arena Sport 1 je navíc v tarifu O2 TV Bronzová a stanice Spektrum Home je zařazena již od základního tarifu O2 TV Modrá. V rámci nové akční kampaně budou do konce listopadu čtyři prémiové stanice CANAL+ Sport, CANAL+ Action, Arena Sport 1 a Arena Sport 2 zařazeny i do tarifu O2 TV Sport Plus.