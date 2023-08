Vaclík o přestupu do MLS: Hráli jsme poker, chci chytat. Odmítl Arábii

Tomáš Vaclík bude chytat v MLS, podepsal smlouvu s New England Revolution • New England Revolution

Probíral se nabídkou z Arábie, Kolína nad Rýnem, situaci kolem něj sondovaly i jiné evropské kluby. Sparta ve hře nebyla, ta se rozhodovala mezi Matějem Kovářem a Peterem Vindahlem. Tomáš Vaclík nakonec podepsal v zámoří, kam se přesune v nejbližších týdnech. Aktuální reprezentační sraz se ho týkat nebude, ale kariéru v národním týmu neuzavírá. „Nic nebalím,“ říká při vyprávění o tom, jak se zrodilo jeho nové angažmá.

Jak se zrodilo angažmá v MLS?

„Budu tam teprve pátý český hráč - Ostrák, Dočky (Bořek Dočkal), Kobra (Zdeněk Ondrášek), Kubík a já jako první gólman. Jsem na to zvědavý. Zrodilo se to přes agenty. Jejich první gólman (Djordje Petrovič) odchází do Chelsea a uvolnilo se tam místo. Celé to do sebe zapadlo, šlo o takové gólmanské domino, kdy se někdo musí v nějakém týmu zranit. Spustil to Courtois, do Realu místo něj odešel Kepa (Arrizabalaga) a nám se otevřela možnost jít do Ameriky.“

Zvažoval jste nabídku z MLS dlouho?

„Je to daleko od Česka, úplně něco nového. Navíc tam soutěž už běží, hrají tam sezonu kalendářně. Rozhodování bylo delší, ale nakonec převážily jiné atributy. Je to velká výzva, je to Amerika, kousek od Bostonu, krásného univerzitního města, v Americe asi nejevropštější, což by nám mohlo být nejbližší. Jsou tam všechny čtyři velké sporty, takže nakonec převážilo to, že to zkusíme a budu tam první český gólman.“

Navíc jde soutěž zejména po příchodu Lionela Messiho hodně nahoru.

„Určitě, MLS se každý rok posouvá. Má specifická pravidla, třeba co se týká platových stropů, možnosti cizinců v týmech a věcí, které pro soutěže v Evropě nejsou úplně obvyklé. Amerika funguje jinak. Chodili tam už v minulých letech zajímaví hráči, ale teď všechny trumfnul Messi. Ten pozornost na MLS přitáhl ohromně, už ligu vysílá společnost Apple, sestřihy a zápasy se dají v Evropě chytit poměrně snadno.“

Tušíte, co vás čeká z gólmanského pohledu?

„Pro gólmany je to těžká soutěž. Jak jsme se bavili o platových stropech, tak ti, co jsou mimo něj, to jsou většinou útočící hráči. Může se stát, že Messiho, který vyhrál úplně všechno a je to pro mě nejlepší fotbalista v historii, brání