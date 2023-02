Češi v roli favorita, začne eso Lehečka. Kapitán: Má čistou hlavu, věří si

Žádné překvapení. První den půjdou do akce dva nejlépe postavení Češi ve světovém žebříčku Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Těžší úkol čeká podle papírových předpokladů Macháče, jenž vyzve portugalskou jedničku Joaa Sousu.

„Není důležité, kdo začne, ale jak dopadne první den. Byl bych spokojený s vedením 2:0, při nejhorším se stavem 1:1. K Portugalcům mám respekt, ale myslím, že Lehečka i Macháč jsou malinko lepší hráči,“ prohlásil po losování daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil.

Lehečka si přivezl do městečka Maia skvělou formu z Austrálie. Na prvním grandslamu sezony došel až do čtvrtfinále a ve světovém pořadí poskočil na životní 39. místo. „Je to motivace pracovat dál, zažívat takové okamžiky co nejčastěji a posouvat se na žebříčku. Mám kolem sebe tým lidí, kteří vědí co dělat, abych dokázal hru zlepšovat ve všech aspektech. Teď se ale soustředím jen na Davis Cup,“ řekl jednadvacetiletý hráč, který rovněž načerpal potřebné sebevědomí.

„Humbuku kolem něj bylo moc, ale on to odsouvá stranou. Má čistou hlavu. Když si věří, předvádí opravdu vynikající tenis, což ukázal v Austrálii,“ poznamenal Navrátil.

Jeho tým se naposledy probojoval do finálové části slavné soutěže před dvěma lety, kdy se utkal v Innsbrucku s Francií a Velkou Británií. V minulém roce Češi v kvalifikaci neuspěli. Týden v Portugalsku tenisté zahájili v doslova zimních podmínkách, na Pyrenejském poloostrově se však oteplilo a na víkend se stihli dobře připravit. „Kluci z toho měli strach, hlavně Tomáš Macháč. Naposledy, když se zranil, tak se mu to stalo ze zimy. Hodně se oblékali, daleko víc se rozcvičovali a všechno zvládli,“ řekl Navrátil.

Na rychlé antuce bude český tým favoritem. Jenže Portugalci chtějí využít domácího prostředí na maximum. „Jsme připraveni nechat na kurtu všechno. Atmosféra bude skvělá, lístky jsou vyprodané,“ poznamenal Borges, 105. hráč světa, který je rodákem právě z městečka Maia.

Nedělní program otevře čtyřhra, do které by měl za domácí nastoupit Borges s parťákem Franciskem Cabralem. Na české straně se zřejmě představí deblový specialista Adam Pavlásek, který má oběma soupeřům co vracet. „Mám to s nimi za loňský rok 0:3. Byl bych rád, kdybych první výhru proti nim připsal v neděli v Davis Cupu,“ poznamenal navrátilec do týmu.

Všechny zápasy se budou hrát na dva vítězné sety, vítěz postoupí do skupinové fáze finálového turnaje, která se uskuteční od 12. do 17. září. Vyřazovací část je na programu od 21. do 26. listopadu v Málaze. Poraženého čeká baráž o udržení v elitní skupině.

Kvalifikace Davis Cupu: Portugalsko - Česko

Sobota, 16.00

Borges-Lehečka, Sousa-Macháč

Neděle, 16.00

Borges/Cabral-Macháč/Pavlásek, Sousa-Lehečka, Borges-Macháč

Pozn.: přímé přenosy startují oba dny v 15.55 na ČT2