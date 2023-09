Hvězdný tenista Stanislas Wawrinka (38) pění! Vytočila ho nízká účast na daviscupovém utkání mezi Francií a Švýcarskem. A dost rychle si také našel viníka. Zodpovědnost jde podle něj za bývalým přítelem zpěvačky Shakiry, Gerard Piqué (36)!

Nebral si servítky! Švýcarský rodák Stanislas Wawrinka se do Piqué a jeho společnosti Kosmos pustil rovnou veřejně na sociálních sítích, kde zveřejnil video s tisíci prázdnými místy na zápase ATP Davis Cupu. V čem byl kámen úrazu? Gerardova společnost změnila uspořádání turnaje již v roce 2019, kdy do Davisova poháru zahrnula také skupinovou fázi, která se hraje v několika městech po celé Evropě.

Tento formát byl hojně kritizován, protože od jeho změny chodí na turnaj méně diváků. Švýcarsko se v úterý v Manchesteru utkalo s Francií a Wawrinka na Twitteru proto uhodil na Piqueho, přičemž ukazoval videozáznam z téměř prázdného stadionu. „Děkuji Gerardovi Piquemu a tenisové federaci za to, že se utkání mezi Francií a Švýcarskem hraje v Manchesteru,“ napsal Wawrinka, který po boku Rogera Federera vyhrál Davis Cup v roce 2014.

Wawrinka však není prvním člověkem, který by se opřel do tenisové federace nebo do Piqueho samotného. Bývalý semifinalista French Open Belgičan Filip Dewulf, který je nyní novinářem, také zveřejnil před pondělním utkáním své země proti Kolumbii fotografii převážně prázdného stadionu.

Bývalý kapitán Barcelony se však těmto nařčením bránil a obvinil belgického novináře z toho, že fotky pořídil ještě před začátkem utkání. Na Wawrinkův tweet zatím mistr světa z roku 2010 nereagoval, ale je evidentní, že pod tenistův názor by se řada sportovních fanoušků mohla podepsat...