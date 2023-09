Messi se na Floridě plácl přes kapsu: Koupil luxusní sídlo s pořádnou vymožeností!

Svým přesunem na jih USA mu narůstají nejen noví fanoušci, ale také sbírka oslnivých sídel. Legendární fotbalista Lionel Messi (36) se rozhodl rozšířit své portfolio nemovitostí na Floridě, které už tak čítá čtyři luxusní apartmány v celkové hodnotě téměř půl miliardy korun. Nyní se opět plácl přes kapsu. Za okouzlující barák u vody vyplázl pořádný balík!

Život je třeba si pořádně užívat. Své o tom ví jeden z nejlepších fotbalistů historie Lionel Messi, který to v pondělí 11. září ve Fort Lauderdale, kde sídlí stadion celku Inter Miami, finančně roztočil. Pro sebe a svou rodinu totiž pořídil luxusní sídlo, které se nachází hned u vody!

A co vlastně dům nabízí? Kromě příjemné lokace, která je kousek od zmíněného stadionu, najdete na pozemku například garáž pro tři auta, bazén nebo dva lodní doky, které umožňují argentinskému reprezentantovi zakotvit přímo u domu. A co interiér? Podle časopisu Forbes na Messiho uvnitř vily čeká osm ložnic, devět koupelen, lázně nebo fitko. To ale rozhodně není vše.

V sídle se například nachází spousta zajímavých dekorací. Například socha ovce, která by ale v případě Messiho mohla být spíš nahrazena kozou, což by byl odkaz na zkratku, kterou je rodák z Rosaria často označován (G.O.A.T. – nejlepší všech dob, pozn. red.). Mimo jiné se může nemovitost pyšnit velkými okny, takže Messi bude mít krásný výhled na vodu. Stěny a podlahy pro změnu anglický list The Sun označil za zakázkové povrchové úpravy, které jsou popisovány jako nejvyšší standard luxusního designu.

Předpokládá se, že tamní daň z nemovitosti bude legendu Barcelony stát necelé dva miliony korun ročně. S Messiho astronomickým platem, který se pohybuje kolem 1,1 až 1,3 miliardami korun ročně, to ale pro LM10 nebude žádný problém. Kontrakt s Miami má fotbalová hvězda do konce roku 2025. Kromě tohoto skvostu vlastní Messi na Floridě ještě přepychový byt v budově Porsche Design Tower, celé jedno patro v mrakodrapu Regalia Tower a dva luxusní apartmány v budově Trump Royale. O bydlení v novém působišti tak rozhodně nemá nouzi.