Česká tenistka Krejčíková zářila v San Diegu: Netradiční odměna!

Její výraz ve tváři už nepřipomíná citrón. Už se zase směje od ucha k uchu. Tenistka Barbora Krejčíková (27) si suverénním způsobem podmanila turnaj v San Diegu a zažehnala krizi.

Možná si to ještě vybavíte. Na US Open vylítla Češka už v 1. kole, kdy nestačila na 80. hráčku světa Italku Bronzettiovou. Byla to její čtvrtá porážka v řadě a sama Bára cítila, že je zle. „Chci to zlomit, dělám pro to všechno. Snažím se pořádně trénovat, v zápase makám do posledního míče,“ zoufala si na konci srpna. To bylo několik dnů poté, co se rozešla s trenérem Kartusem. Přiznala i potíže v osobním životě…

Jen tři tašky

Zlom ale přišel v San Diegu. Na turnaji, kde startovala poprvé v kariéře. Společně s ní odcestovala i její deblová parťačka Kateřina Siniaková (27), se kterou se přihlásily do čtyřhry. Od pondělí začala jízda, která skončila až zdvižením dvou trofejí nad hlavu.

„Jsem opravdu ráda, že jsem tu vyhrála,“ radovala se Krejčíková, jež si za triumf v deblu vypinkala cca 2,7 mil. Kč a surfařské prkno. „Nevím, jak si všechny tyhle krásné trofeje odvezu domů, protože mám s sebou jen tři tašky,“ zoufala naoko po sedmém titulu na okruhu WTA v kariéře a druhém letošním.