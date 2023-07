Krejčíková vzdala Prague Open: Další plán je nejistý. Bouzková jedničkou

Barbora Strýcová na tiskové konferenci po návratu do Prahy • ČTK / Kamaryt Michal

Obhájkyně titulu na Livesport Prague Open Marie Bouzková vstoupí v pondělí do hlavní soutěže turnaje WTA ve Stromovce v roli nasazené jedničky. Další česká hvězda Barbora Krejčíková se totiž z podniku hraného na tvrdém povrchu v areálu Sparty musela odhlásit kvůli přetrvávajícímu zranění kotníku.

„Bohužel musím oznámit, že jsem se odhlásila z turnaje Livesport Prague Open, protože se mi zatím stále nepodařilo vyléčit zranění kotníku, kvůli kterému jsem skrečovala zápas na Wimbledonu,“ vzkázala Barbora Krejčíková. „Moc mě to mrzí, na turnaj jsem se extrémně těšila. V Česku hraji párkrát ročně a jsem ráda, když můžu hrát před českým publikem a cítit jejich podporu.“

Loni Krejčíková ve Stromovce i přes vydatnou podporu obecenstva skončila ve 2. kole na raketě Japonky Nao Hibinové. Nyní se musí připravit co nejlépe na US Open. „Další plán je pro mě zatím nejistý. Budu dál pokračovat v léčbě a rehabilitaci a doufám, že se brzy dostanu do turnajového režimu,“ dodala Krejčíková.

Loňská šampionka Marie Bouzková v pavouku dvouhry chybět nebude. „V pondělí bych ráda vstoupila do turnaje, pokud okolnosti dovolí,“ usmála se. Ředitel turnaje Miroslav Malý Bouzkové přislíbil termín prvního zápasu právě na pondělí.

Loučící se Strýcová

O den později by do hry měla vstoupit další ostře sledovaná tenistka – loučící se Barbora Strýcová. Ta se bude soustředit pouze na singl, do čtyřhry nakonec nenastoupí. Dalším českým esem v hlavní soutěži bude Linda Nosková.

Právě Nosková s Bouzkovou loni obstaraly atraktivní semifinále. „Strašně moc se těším na to, až budu znovu hrát doma, určitě bude super atmosféra. Zase to bude nová zkušenost. Obhajovat titul, být nasazenou jedničkou a navíc hrát doma,“ líčila Bouzková na tiskové konferenci.

Divoké karty organizátoři udělili „sparťankám“ Lucii Havlíčkové a Barboře Palicové. Do kvalifikace se na základě volné karty podívá finalistka juniorské wimbledonské dvouhry Nikola Bartůňková, dále Dominika Šalková a Tereza Valentová.

Organizátoři nepředpokládají, že by se turnaje zúčastnila hráčka s ruským či běloruským občanstvím.

V sobotu se v areálu Sparty rozběhne kvalifikace. Los hlavní soutěže pak proběhne ve dvě hodiny odpoledne.