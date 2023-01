Bývala tenisovou hvězdou a jeden čas patřila dokonce mezi nejlepší desítku žebříčku WTA. Německá tenistka Andrea Petkovicová (35) se ovšem mohla proslavit i pořádně peprným vztahem. Úspěšná hráčka se rozpovídala o časech, kdy ji jako nastupující hvězdu naháněl světoznámý herec Jeff Goldblum (70).

V srpnu minulého roku pověsila tenisovou raketu definitivně na hřebík, a tak má aktuálně o poznání volnější program. Ten tráví například i panelovými diskuzemi a na jedné z nich dovyprávěla příběh z úplných začátků své kariéry, na který nikdy nezapomene.

Tehdy jí bylo pouhých 19 let a chystala se v New Yorku na své první US Open. Brzy ráno se vydala potrápit své tělo do posilovny a shodou okolností tam ve stejnou dobu byl i slavný hollywoodský herec. Mladičká tenistka mu ihned padla do oka a po krátkém rozhovoru jí pozval na jídlo do své oblíbené thajské restaurace.

Vše ovšem nakonec ztroskotalo na velkém čtyřiatřicetiletém věkovém rozdílu, který Petkovicová nedokázala překousnout. Goldblum se ale nevzdal jen tak a ještě jí několikrát zavolal. Tenistka však zůstala pevná a herce vytrvale odmítala.

Paradoxem celé historky je fakt, že zcela totožným způsobem nakonec Jeff uspěl o sedm let později u své třetí manželky. V jedné z amerických talkshow uvedl, že svou ženu Emilii Livingstonovou (40) potkal v posilovně a následně ji pozval do thajské restaurace.

„Skutečně bláznivé. Mohla jsem být provdaná za Jeffa Goldbluma. Ale jsem tady, a to je dobře,“ nechala se slyšet sedminásobná vítězka turnaje WTA. Ta je již čtyři roky s americkým hudebníkem Jessem Kotanským, zatímco Goldblum je sedm let ženatý s Emilií. I díky jeho triku s tělocvičnou.