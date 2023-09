Jak Češi bohatli na grandslamech: šampionka v úniku, Strýcová překvapí

Jsou to čtyři nejoblíbenější turnaje roku nejen pro fanoušky, ale i pro samotné hráče. Právě na grandslamech si každý tenista potřebuje vydělat na živobytí a ze štědrých odměn pokrýt vysoké náklady na kariéru. Týká se to pochopitelně i Čechů. Nejvíc se v sezoně 2023 dařilo wimbledonské šampionce Markétě Vondroušové. Co další hráči a hráčky? Prize money vypadají nadmíru lákavě, ovšem pozor! Jak často upozorňují sami tenisté: Nejde o skutečné peníze, musíte je zdanit.