Favorité láteří, Plíšková se směje. Pomáhají jí také „mrtvé“ míčky

Zkáza favoritů, ráj nováčků v grandslamovém čtvrtfinále. Australian Open je postavené vzhůru nohama. Už jen osm mužů a stejný počet žen zbývá v turnaji, pouze pětice z téhle šestnáctky pochází z top 10 žebříčků ATP a WTA. Za festival překvapení na úkor favoritů prý mohou i nekvalitní míče, které Rafael Nadal nazval nejhoršími, co kdy zažil.

Španěl, nasazený jako číslo jedna, zkrachoval už ve druhém zápase. Zato Karolína Plíšková , jejíž výsledky na úsvitu sezony byly vše jiné než přesvědčivé, v Melbourne Parku zcela vládne. Coby až 31. tenistka žebříčku zatím překvapivě předvádí jedno z nejdominantnějších grandslamových tažení kariéry. Za čtyři zápasy nepřišla o jediný set, prohrála pouhých 19 gamů a soupeřky si na vytáhlou českou servismanku dohromady vytvořily jen sedm brejkbolů. V osmifinálovém zápase proti Čang Šuaj triumfovala 6:0, 6:4 a i poosmé v kariéře Číňanku porazila.

„Výher sice na začátku roku nebylo moc, ale věděla jsem, že forma je. Tady v Melbourne trefuji míče opravdu čistě, moc nechybuji, nemám propady. Funguje mi podání, poslední zápas byl zdaleka nejlepší, co jsem tady odehrála. I podmínky mi vyhovují, jsem spokojená,“ usmívá se třicetiletá Plíšková, která si grandslamové čtvrtfinále zahraje pojedenácté v kariéře a spolu s Victorií Azarenkovou je jasně nejostřílenější ze zbylého dámského pelotonu. Její příští soupeřkou bude Polka Magda Linetteová, naopak debutantka na tak velké scéně.

I ona se bude muset vypořádat s ostrými plochými údery české sokyně, jíž jdou podmínky v Melbourne na ruku. Zástup dalších si naopak stěžuje na nové tenisáky z dílny Dunlop, které se rychle rozchlupacují, ztrácí tlak a těžknou. Tím pádem i méně odskakují od betonu, jsou jakoby mrtvé. To prospívá hráčům, kteří mají sice menší kontrolu nad balonem, ale předvádí ploché údery bez velké rotace.

„Silové typy to hodně zvýhodňuje,“ všimnul si někdejší britský tenista Greg Rusedski. „Šikovnější hráči, kteří umí balón lépe kontrolovat, ztrácejí svou výhodu,“ myslí si i expert Eurosportu Mats Wilander.

Turnaj je ve znamení delších výměn i zápasů. V utkání Karen Chačanov – Jason Kubler viděli diváci sekvenci, při níž šel míček přes síť víc jak sedmdesátkrát. Kanaďan Félix Auger-Aliassime si během druhého kola stěžoval, že tenisáky, které se mění co devět gamů, vůbec neskáčou. Což hned demonstroval rozhodčímu na umpiru, jenž mu dal za pravdu. To je tak jediné, co s tím mohl dělat.

Organizátoři tvrdí, že kvalita tenisáků je stále stejná. Rozdíl prý může dělat pouze neobvyklá vlhkost, která během Australian Open panuje. Buď jak buď, Karolíně Plíškové se omlouvat nemusí. „Když předvedu podobný výkon jako posledně, každá soupeřka se mnou bude mít velké problémy,“ vyhlásila optimisticky před střetem s Linetteovou.