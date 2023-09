Shakira překvapila: Pózovala s dresem, ve kterém zářil její ex!

Trpkost si v sobě ponese asi ještě hodně dlouho. Populární zpěvačka Shakira (46) musela loni skousnout hořkou pilulku v podobě zjištění, že ji její tehdejší partner a slavný fotbalista Gerard Piqué (36) podváděl s mladší slečnou Clarou (24), která pro něj navíc pracuje. Nyní ale půvabná Kolumbijka pózovala s dresem Barcelony, kde se její expřítel stal legendou!

Ještě před pár dny zazářila na předávání cen MTV, kdy během svého desetiminutového vystoupení poprvé naživo zazpívala písničku s názvem Out of Your League, ve které kritizuje svého bývalého přítele a fotbalového velikána Gerarda Piquého. Nyní ale pózovala s fotbalovým dresem slavné Barcelony, kde Piqué strávil drtivou většinu své věhlasné kariéry. Proč?

Nadace, která spadá pod španělský velkoklub, je totiž jedním z partnerů, kteří stojí za otevřením vzdělávacího centra v kolumbijském městě Barranquilla, odkud Shakira pochází. Díky tomuto centru by mělo ročně absolvovat základní a střední školu přibližně 1 000 žáků a studentů.

Mimo jiné bude poskytovat komunitní služby otevřením rozvojových prostorů pro otce, matky a další lidi v městské čtvrti, která čítá na 53 000 obyvatel. „Jménem svým a své nadace Pies Descalzos (v překladu Holé nohy) vyjadřuji nesmírnou vděčnost a hrdost, že mám takové spojence a přátele, jako je úřad starosty města Barranquilla, bankovní nadace La Caixa, nadace FC Barcelona a vzdělávací nadace LCI,“ citoval Shakiru britský list The Sun.

„Díky nim se totiž mohla v Barranquille vystavět nová škola,“ dodala zpěvačka. Shakira tak dokázala, že když jde o dobrou věc, zvítězí u ní dobrosrdečnost nad nenávistí.