Trpká chvíle pro Piquého: Shakira na proslulé akci zazářila díky jeho nevěře!

Od jejich bouřlivého rozchodu uplynul více než rok, ale rány se stále nezahojily. Minimálně na straně Shakiry (46), která do svého expřítele a bývalé fotbalové hvězdy Gerarda Piquého (36) nepřestává šít. Jako třeba v nejnovějším případě na předávání cen MTV. Tam totiž slavná zpěvačka poprvé zazpívala naživo píseň, ve které kritizuje právě bývalého španělského reprezentanta, který ji vyměnil za mladší partnerku.

Deset minut. Tak dlouho trvalo vystoupení Shakiry na předávání prestižních cen MTV, během kterého odpálila ohňostroj svých hitů. Do playlistu ale zařadila i skladbu, kterou „ušila na míru“ svému bývalému dlouholetému partnerovi a exfotbalistovi Gerardu Piquému.

„Vyměnil jsi Rolex za Casio, Ferrari za Twingo. Mám cenu dvou dvaadvacetiletých holek,“ zpívá v písničce s názvem BZRP. Text je narážkou na fakt, že Piqué loni vyměnil Shakiru za mladší slečnu Claru Chiu Martiovou (24). Skladba nasbírala za 24 hodin od vydání více než 63 milionů zhlédnutí, což z ní učinilo nejsledovanější latinskoamerickou píseň na Youtube.

Co na její výkon říká okolí? „Bylo to jedno z nežhavějších vystoupení, jaké kdy Shakira předvedla,“ rozplýval se nad ní světelný designér předávání cen MTV Tom Sutherland v rozhovoru pro britský list The Sun. Kromě hořkosti ale Shakira zažila během slavnostního večera i chvíle radosti. Populární zpěvačka byla totiž oceněna za své celoživotní dílo, přičemž úspěch oslavila se svými dětmi na pódiu.