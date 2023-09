Jágrova láska Dominika (29): Narozeninové překvápko na stadionu!

Na vlastní oči sledovala, jak si mančaft jejího milovaného přítele Jaromíra Jágra (51) připsal druhou porážku v novém extraligovém ročníku. Náladu půvabné Dominice Branišové (29) tak alespoň zlepšilo překvapení v podobě narozeninových gratulací!

Dominika Branišová, přítelkyně legendárního hokejisty Jaromíra Jágra, si v poklidu sledovala zápas kladenských Rytířů proti favoritovi z Pardubic, když najednou se za ní objevil kamarád a režisér Petr Větrovský (38) s lahvinkou Prosecca a přáním. „Tak Domi, všechno nejlepší. Podívej se, my jsme nezapomněli,“ řekl na úvod ve videu na instastories Větrovský s odkazem na svou ženu Jitku.

„Domčo, všechno nejlepší. Užij si poslední rok jako dvacítka. Ať jsi zdravá a šťastná,“ gratulovala Jitka nadšené oslavenkyni. Došlo samozřejmě i na dárky. Jitka předala Dominice dvě obálky. „Tohle je pro tebe,“ řekla k první. „A tohle je pro tvého přítele,“ okomentovala obálku, na které byl nápis „Žádný stres“.

Větrovský, který stojí například za celovečerním filmem o exfotbalistovi Janu Kollerovi (50), poté předal zářící Dominice zmiňovaný alkohol. „Tohle je taky pro tebe, protože to máš ráda,“ řekl režisér. Branišová tak zažívá další radostný okamžik v osobním životě poté, co minulý měsíc uplynuly už tři roky od momentu, kdy se dala s Jágrem dohromady. Pokud navíc hokejové Kladno zlepší své výsledky na ledě, bylo by to zcela dokonalé.