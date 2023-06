Kdo místo Jalonena, pokud bude odvolán: jeden favorit, co ostatní?

Video se připravuje ... Výkonný výbor Českého hokeje dnes rozhodne, jaká bude další budoucnost Kariho Jalonena. Zůstane finský kouč na střídačce národního týmu, nebo po neúspěšném šampionátu přijde změna? Pojďme si projít, kdo by mohl reprezentaci vést, kdyby výkonný výbor Jalonena odvolal. Mezi možnými adepty ční jedno jméno...

RADIM RULÍK podle Sportu 70 % Jestli Kari Jalonen skončí, asi ani nejde volit jinak. Do ciziny se koukat nedá, téhle možnosti svazový generál nevěří, dalšího kouče ze zahraničí si škrtněte. Jeden svítí na kilometry daleko. Radim Rulík nemá klub! Pro svaz jde o velký bonus. Pokud se vypořádal už s Pardubicemi, byla by s ním nejsnadnější dohoda. Profesně na reprezentační áčko navíc má, tady není co řešit. Když vedl teď dvakrát dvacítku na mistrovství světa, nadchl stylem hokeje i výsledky (4. místo a stříbro). S Pardubicemi vyhrál základní část extraligy, vypadl v semifinále a majitel Petr Dědek ho vyhodil paradoxně na jeho kariérním vrcholu. Navíc čerstvě dostal ocenění pro nejlepšího trenéra v kolektivních sportech. Je přísný, ví, co chce. Pro reprezentaci dorostl. Lepší chvíle asi nebude. Rulík: Chybí u nás komunikace a propojení odborníků. Češi proti USA nestačili v bruslení Video se připravuje ...

VÁCLAV VARAĎA podle Sportu 10 % Rok nikde nepracoval, ale samozřejmě vás napadne taky. Když je řeč o reprezentaci, musíte přemýšlet o Václavu Varaďovi, který „stvořil“ vítězný Třinec. Tady je ale háček, že zrovna podepsal nový kontrakt v Pardubicích, kde by měl trénovat pět let. Každá smlouva se dá upravit, případně zrušit, ale teď to není na pořadu dne. Rok jezdil po stážích, vzdělával se a pro český hokej je i dobře, že k reprezentaci nemíří přímo z Třince. Prospěje mu další zkušenost, velká výzva v Pardubicích, aby z nich postavil válec. Reprezentace? Až pak, jestli uspěje. Klidně to může být i součástí éry v Dynamu. Teď by se o něm diskutovalo spíš až ve chvíli, kdyby nedopadlo jednání s Radimem Rulíkem. Václav Varaďa s cenou pro nejlepšího trenéra Tipsport extraligy • Foto Michal Beránek / Sport

MARTIN STRAKA podle Sportu 8 % Nečekali byste ho tady? Chyba na něj zapomínat. Před nástupem Kariho Jalonena odvedl Martin Straka dost práce ve štábu Filipa Pešána. V Plzni opakovaně předvádí, že když se postaví na lavičku, tým pod ním hrabe. O jeho hokejové erudici asi nemá smysl dlouze debatovat. Umí, ví, zná, cítí. Navíc v Plzni už nefiguruje jako jediný majitel, který všechno musí držet sám, našel spolumajitele. Na druhou stranu, jako důvod uvedl, že se chce věnovat naplno sportovní stránce v klubu. Vedení národního týmu ale sežere poměrně dost času, takže by musel být připravený ze své aktivity v Plzni ubrat. Což se může jevit jako problém. Ale kdyby o pozici šéfa reprezentační střídačky stál? Prošel by, není o čem. Martin Straka na plzeňské střídačce • Foto Pavel Mazáč / Sport

MILOSLAV HOŘAVA podle Sportu 7 % Další jméno, kde není co řešit. Reprezentace? Samozřejmě tam měl Miloslav Hořava už dávno být. Původně ji měl vést společně s Karim Jalonenem, ale bývalé vedení svazu s ním jednání vyloženě pohřbilo. Podcenilo povahu renomovaného kouče, že není dobré s ním licitovat a měnit uzavřené dohody. Hořava nakonec odmítl. U národního týmu by si věděl rady, navíc by se nabízelo spojení s Radimem Rulíkem, se kterým k sobě mají blízko lidsky i profesně. Jenže? Drhne to jako u Václava Varadi, je vázaný ve Spartě. Na druhou stranu, vedle sebe má teď Pavla Grosse, dalšího silného trenéra. Reprezentaci a národní tým by teoreticky spojit šlo. Kouč Sparty Miloslav Hořava žádá rozhodčího o vysvětlení • Foto Pavel Mazáč / Sport

MILOŠ HOLAŇ podle Sportu 3 % Jeho práce ve Vítkovicích dává hlavu a patu. Z kouče, kterého kdysi nikdo moc nechtěl, takže vzal rád i rizikové pracoviště v Pardubicích při jejich tanci na hraně sestupu, se vypracoval. Miloš Holaň má v sobě i zdravé sebevědomí, nepodělal by se z velké štace, hodně by si vážil, že volba padla zrovna na něj. Vlastně by i lákalo vidět, co dovede s nejlepšími hráči v Česku, které nemusí hokej učit a peskovat je za detaily. Problém je ale stejný jako u většiny ostatních jmen. Je vázán v klubu, Vítkovice by taková věc dost bolela. Na druhou stranu, jejich majitel Aleš Pavlík má k prezidentovi svazu Aloisi Hadamczikovi dost blízko. Trenér Vítkovic Miloš Holaň sleduje průběh hry ze střídačky • Foto Michal Beránek / Sport

TOMÁŠ MARTINEC podle Sportu 1,9 % Pokud je vážně poptávka po aktivním hokeji u národního týmu? Nenajdete vhodnějšího adepta než Tomáše Martince, hlavního trenéra Mountfieldu HK. Navíc důkazem, že jeho pohled na hokej funguje, je i představení Hradce v Lize mistrů. Porazit Frölundu a vyřadit Färjestad má svoji váhu. Minus? Hradec je malý klub, mířit z něj přímo k národnímu týmu by bylo hodně velké dobrodružství. Otázkou je, jestli by se na to sám Martinec teď cítil. Působí, že nechce vytáhnout paty, doma je silný. Na druhou stranu, brzy by se minimálně v širším trenérském štábu reprezentace ukázat měl. Jeho práce o to vyloženě říká. Zklamaný kouč Mountfieldu HK Tomáš Martinec • Foto Michal Beránek / Sport