Co zkušený cyklista radí mladým? Třeba i to, jak nebýt blbec, říká Turek

Danielu Turkovi je sice teprve 30 let, už ale ve svém novém angažmá v týmu ATT Investments funguje jako mentor. Ten, kdo má radit o hodně mladším kolegům. Tedy pokud ti o to stojí, což neplatí vždy. „Ne všichni si chtějí nechat radit od nějakýho Turka, koho to zajímá,“ usmívá se a dodává: „Ale jsem rád, že můžu předat zkušenosti, pomoct klukům při závodech a i sám ještě dělat nějaké výsledky.“ Proč si kamarádi mysleli, že bydlí v Izraeli a chtěl by jít ještě do zahraničí?

Během dosavadní kariéry sice nebyl ve worldtourovém týmu, i tak toho Daniel Turek zažil hodně. Mezi nejtěžší momenty řadí třeba i to vůbec se z Česka dostat do zahraničí, což se mu povedlo. Konkrétně do izraelského týmu s pozdějším názvem Israel Cycling Academy. Když tato sestava od sezony 2020 získala prvodivizní licenci, na něj místo nezbylo. Rok poté se stěhoval do Rakouska. Od této sezony je zpět v Česku, své působiště našel u ambiciózní sestavy ATT Investments. „Jsem tam druhý nejstarší, takže má role je i tím trošku ovlivněná,“ prozrazuje rodák z Lanškrouna.

Letošní sezonu jste začal v novém týmu. Jak jste s jejím startem spokojený?

„V úvodu už byly dobré výsledky, výkonnost bych řekl, že byla slušná. Ale když jsem třeba nedávno viděl trasu Czech Tour, která se pojede na konci července, je to pro mě další motivace k tréninku. Protože funguje taková férovost cyklistiky, že ten, kdo netrénuje pořádně, pak trpí celý závod a možná ho ani nedokončí. Kouzlo je v tom, že kdo je nejsilnější, nejmíň trpí, což je dobrá tréninková motivace.“

Co tedy máte ve svém programu až do tohoto největšího českého závodu?

„Duben mám trošku klidnější, takže jsem teď dva týdny na Gran Canarii a připravuji se. Od května až do srpna jsou non stop závody. Takže proto bych chtěl ještě duben strávit přípravou. Další velká akce je potom Kolem Řecka a pak spousta dalších. Takže jsem za volnější duben i docela rád. Potom se to rozjede nadoraz, tam už je potřeba být v nějaké dobré výkonnosti celou dobu. A samozřejmě se to pokusím vyštelovat k Czech Tour.“

Na které závody, které máte v plánu, se nejvíc těšíte?

„Czech Tour je domácí závod, takže je to mezi největšími třemi podniky v mém plánu spolu s Maďarskem a pak ještě něco bude na podzim. Já jsem typ závodníka, který pak trpí, když je horko, takže jsem rád, že se závody trošku zkrátily.“

Přestoupil jste do týmu ATT Investments, který dřív byl seskupením závodníků do 23 let a i nyní je tam řada mladých. Jakou roli v něm máte vy, jakožto už zkušenější závodník, který si prošel i zahraničními celky?

„Jsem tam druhý nejstarší, takže má role je i tím trošku ovlivněná. Když tam máme kluky, kterým je osmnáct, devatenáct roků, je ten rozdíl docela slušný. Takže bych tam měl přinést zkušenosti. Snažím se klukům pomáhat, jak jen to jde. Samozřejmě občas je to složitější, ne všichni si chtějí nechat radit od nějakýho Turka, koho to zajímá (úsměv). Ale u těch, co chtějí, je to většinou poznat. Rád jim pomůžu, protože když jsem byl v jejich věku, taky jsem měl nějaké lidi, kteří mi radili. Jsem rád, že i já teď můžu předat zkušenosti, pomoct klukům při závodech a i sám ještě dělat nějaké výsledky.“

S čím konkrétně můžete mladým pomoct?

„Je to od všeho něco. Někdo se ptá na jídlo, někdo na věci ohledně posedu, jiný na věci týkající se závodění – kdy jet, kdy ne, tréninkové věci. A není to všechno jen o výkonu, ale i o vystupování. Zkrátka nebýt blbec, což je někdy u těch mladých trošku těžké.“

Jak se jim něco takového vysvětluje?

„Občas blbě. Někdy je potřeba být trošku ostrej. Protože když pak týmy uvažují, koho si nechat a někdo se celý rok chová, když to řeknu hezky, jako blbec, tak ho tým nechce. I když bude sebelepší, ale nikdo ho nebude mít rád, tak co s ním? To platí ve všech sportech a celkově v životě.“

Takže se i snažíte držet je nohama na zemi?

„Ano, trošku se o to snažím, ale je to těžké, protože pak jsem za blbce já.“

Když jste přestupoval z týmu Israel Cycling Academy do rakouského Feldbermayr-Simplon Wels, říkal jste, že jste chtěl jít ještě do zahraničního týmu, že české prostředí znáte. Co vás teď vedlo k tomu, že jste zakotvil v tuzemském celku?

„Viděl jsem, že ATT Investments zlepšuje zázemí, závodní program, materiál. Pak jsem si vzal tři rakouské týmy, kde jsem věděl, co a jak funguje, podíval jsem se třeba i do Německa, Polska. Udělal jsem si seznam výhod a nevýhod a ATT mi vyšlo nejlíp. Nakonec jsem byl i rád, že půjdu zpět do Česka, když jsem strávil osm let mimo. Teď si užívám třeba i to, že můžu občas mluvit česky.“

Cyklistická sezona je náročná a hodně času v ní strávíte na závodech v cizině. Je pak rozdíl, jestli závodíte za zahraniční nebo český tým? Jste teď třeba o něco víc doma?

„Ono záleží na tom, kolik je závodů a kde jsou. Když se jede mimo Evropu, nebo třeba auty do Francie, tak vám to zabere trošku víc času. Ale musím říct, že dřív mě překvapovalo, když si někteří lidi mysleli, když jsem jezdil za Israel Cycling Academy, že jsem bydlel v Izraeli. To absolutně nebyla pravda, logisticky by to byl úplný nesmysl. Veškeré závody se totiž jezdily ve střední a v západní Evropě. Takže nevím, jak mé kamarády napadlo, že bydlím v Izraeli. Nevím úplně, co bych tam dělal. Ale abych odpověděl, o něco víc doma teď jsem.“

Snem každého kluka, když s cyklistikou začíná, je bojovat o vítězství, případně dostat se třeba na Tour de France. Vy ale už když jste začínal v izraelském týmu, jste tam byl jako domestik, čili ten, kdo pomáhá ostatním k případným výhrám. Jak je obtížné srovnat se s tím, že vy nebudete ten, kdo se bude o triumfy pokoušet?

„Ono to občas není úplně špatné. Není na vás vyvíjený takový tlak, jako když na vás pracuje pět, šest dalších lidí. Taky je potřeba říct, že záleží na proporcích daného člověka. Třeba já jsem nikdy nebyl úplně rychlý, nebyl jsem ani dobrý vrchař. Tak, když to řeknu blbě, mi v podstatě nic jiného nezbylo. Dneska je mladá generace určitě dravější. A když vidím, jaké tréninkové možnosti dnes mají šestnácti- nebo osmnáctiletí… Tyhle děti mají k dispozici znalosti, jaké jsme před deseti lety neměli. K lepším tréninkovým metodám se dostávají dřív a je pak i vidět, že v devatenácti ve dvaceti jsou podstatně lepší, než stejná věková kategorie před deseti lety.“

Ti tedy mají větší šanci být těmi, kteří pojedou o vítězství?

„Ne všichni můžou vždycky vyhrávat. Často to ani není o tom, kdo je nejlepší, ale i o jakési komplexnosti. Ale to je ta krása silniční cyklistiky, protože na silnici můžete vyhrát, i když budete třeba průměrný. Vždycky se může závod nějakým způsobem vyvinout. Kdežto na horských kolech, dráze, v cyklokrosu jde spíš o čistý výkon a techniku.“

Vraťme se k vám. Vybaví se vám nejtěžší moment kariéry?

„Poměrně těžké bylo žít rok a půl ve Španělsku odloučený od přítelkyně, blízkých. Někteří kluci měli možnost vzít přítelkyně s sebou, ony si tam našly práci. Pro mě to bylo nekonečně dlouhé soustředění. Pak mi bylo vytýkáno, když jsem třeba po dvou měsících přijel na chvíli domů, že jsem trošku přibral. Což je ale, když si jedete domů odpočinout, skoro normální. Ale v týmu se to nelíbilo.“

Ještě vás napadne něco dalšího?

„Konec v Israeli, protože jsem se to dozvěděl poměrně pozdě. Pak jsem do konce roku sháněl angažmá, což nebylo lehké. A asi jedno z nejtěžších období, což pro mě je už dávno, bylo dostat se ven, prosadit se do zahraničního týmu. Pak když už někde jste, je to o cosi lehčí.“

Máte cíl nebo sen dostat se ještě do zahraničního týmu?

„Určitě to ještě jeden z cílů je. Zatím ale můžu říct, že v Česku jsem spokojený, i s tím, co tam dělám. Vždycky říkám, že dokud si nemám na co stěžovat, tak je to dobrý. Bylo by to určitě fajn, ale jsem v tom objektivní, vidím, jak se náš sport skrz mladé závodníky hodně mění. Uvidím, jak se to bude vyvíjet. Jsem rád, že jsem si to prožil. Bohužel, nejel jsem žádnou Grand Tour, ale nějaké největší závody ano a za to jsem rád.“