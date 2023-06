„Zlatý“ střelec Vitík: Zavřel jsem oči… Bod proti Izraeli? Jdeme vyhrát

PŘÍMO Z GRUZIE | Prostě ve skrumáži po rohu kopnul do balonu, který se před ním vykulil a pak jen sledoval, jak po teči jednoho z obránců končí u pravé tyče. Martin Vitík (20) se stal hrdinou okamžiku, střeleckým strůjcem triumfu Česka U21 na EURO nad Německem (2:1). A také garantem toho, že „lvíčatům“ stačí k postupu z nabité skupiny C uhrát ve středu v Kutaisi bod s Izraelem.

Jak se seběhla gólová situace?

„Zavřel jsem oči a naštěstí jsem to levačkou trefil čistě. Odrazilo se to od obránce do brány.“

V čem se lišil zápas s Německem od duelu s Anglií?

„Jiný byl především v tom, že jsme vyhráli…Tentokrát se nám povedlo dát góly. Vůbec to nebyl lehký zápas, přežili jsme hodně situací. Ale to k tomu patří a všichni jsme tam nechali úplně všechno. Když jsem udělal na konci blok, to pro mě bylo možná i víc než ten gól.“

Když jste hlavičkoval za sebe a útočník soupeře běžel k bráně, dával jste si pozor, ať nevyrobíte pokutový kop?

„Nebál jsem se. Choval jsem se v tom chytře, nechtěl jsem udělat nějakou blbost, abych třeba nedostal červenou kartu anebo z toho oni neměli penaltu. Balon se mi předtím ztratil ve světlech, proto k tomu došlo.“

Byl jste vyhlášený nejlepším hráčem utkání. Cítíte se tak?

„Vážím si toho, ale pro mě je důležité vítězství a to, co náš tým předvedl. Tohle je pro mě vždycky na prvním místě. Půjde o jednu z velkých vzpomínek na tuto sezonu. Cítím se dobře, snažím se dělat maximum pro mužstvo. Bylo by moc hezký, kdybychom zvládli i poslední zápas. Určitě chceme postoupit. Jdeme si za tím.“

Proti Izraeli vám stačí remíza. Je to zrádné?

„Určitě nemyslíme na bod. Já osobně i kluci jdeme do každého zápasu vyhrát.“

V závěru vás chytaly křeče, že?

„Protahoval jsem se. Měli jsme toho všichni dost. Bylo velké dusno. Držet krok s těmi nejlepšími je v tomto počasí náročné.“