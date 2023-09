Hašek reaguje slova Zadorova: Rus plánuje získat americké občanství

S Ovečkinem se neshodne! Obránce Nikita Zadorov (28) jako teprve druhý Rus v NHL otevřeně promluvil proti válce na Ukrajině, čímž rozpoutal peklo nejen v ruských médiích. „Místo abychom vychovali novou generaci, posíláme ji zemřít,“ pronesla natvrdo opora Flames. Na jeho slova reagoval bývalý gólman Dominik Hašek, který část Rusů a NHL tradičně nepotěšil...

Dříve Putinův diktaturní režim kritizoval špičkový útočník Artěmij Panarin (31), když se zastal týraného opozičního politika Alexeje Navalného (47), který byl uvězněn po svém návratu z exilu. Pravděpodobně kvůli těmto výrokům byl útočník Rangers pronásledován a falešně obviněn z napadení mladé ženy, což alespoň do této doby znemožnilo jeho veřejné výstupy proti agresi na Ukrajině.

Druhým odvážlivcem z řad ruských hokejistů, který se nebál otevřeně promluvit proti mocným oligarchům a kremelskému vůdci, je pak elitní obránce Nikita Zadorov (28). Ten mimo jiné kritizoval hlavního trenéra CSKA Sergeje Fjodorova (53) a také dvojnásobného olympijského vítěze Alexandra Koževnikova (65). Na tréninkovém kempu Calgary Flames pak Zadorov pohovořil s novinářem Jurijem Dudem o tíživé politické situaci v domovině, čímž rozhněval do běla snad všechny přívržence režimu.

„Je mi líto všech mladých kluků. Namísto abychom vychovali novou generaci, tak je posíláme zemřít," nebral si servítky v onom rozhovoru se známým blogerem. Podle jeho slov pak chtěli ruští hokejisté z NHL přijít se společným prohlášením v samém počátku konfliktu. Mezi hráči totiž panovaly značné obavy ze ztráty víz, především v Kanadě, která se proti ruské agresi staví důsledněji než USA.

Hlavním iniciátorem tohoto zvláštního hráčského hnutí prý měl být brankář Sergej Bobrovskij (35), který se snažil o názorové sjednocení svých krajanů. „Začali jsme nabízet různá řešení. Už si přesně nepamatuji kdo, možná já jsem navrhl, abychom přišli s prohlášením všech ruských hráčů, protože všichni situaci bedlivě sledujeme,“ popsal Zadorov marnou snahu o domluvu mezi Rusy.

​„Nedokázali jsme se shodnout na obsahu. Navíc vznikly dva tábory – propagandistický a názorově zdravý,“ pronesl hokejový obránce na účet hvězdného Alexandra Ovečkina, který Vladimira Putina bezmezně podporuje v klíčových sociálně-politických otázkách. „Je to jeho názor a není to moje věc. Je to jeho volba. Vážím si ho jako jednoho z největších ruských hokejistů. Jsme kolegové, ale v politických názorech a životních postojích se neshodneme,“ udržel si Zadorov střízlivý nadhled.

Tento všestranný obránce žije v zámoří od roku 2012 a je po Panarinovi teprve druhým ruským hráčem z NHL, který veřejně vystoupil proti válce na Ukrajině. Kromě toho připustil svůj plán získat americké občanství a také dodal, že ve své vlasti několik let nebyl a ani tam nehodlá v nejbližší době přijet. Zároveň si je dost dobře vědom toho, že po jeho slovech se jeho cesta do ruského národního týmu může navždy uzavřít.

„Chápu důsledky, jak budou v Rusku reagovat. Myslím však, že je opravdu důležité, aby lidé znali můj názor. Pro mladé ruské hráče je důležité vědět, že je v pořádku mluvit. Mám jen naději, možná je to dětinská naděje, ale doufám, že moje slova mohou v tomto světě něco změnit," zůstal veskrze pozitivní v následném interview pro časopis The Hockey News.

Skandální výroky opory Calgary Flames v rozhovorech pro zámořský tisk rovněž upoutaly pozornost maskovaného olympijského hrdiny z Nagana z roku 1998. „Nalijme si čistého vína. Za 1) ano, je to krůček dopředu. Za 2) bohužel nikde neřekl, že odsuzuje ruskou imperialistickou válku a další zločiny a že Rusko nese plnou odpovědnost za smrt a zmrzačení statisíců Ukrajinců a Rusů,“ upozornil legendární »Dominátor« na platformě X, že kritika ruského hokejisty byla na jeho vkus ještě příliš mírná. Přesto se minimálně v druhém bodě mýlil, neboť Zadorov na svém Instagramu válku odsoudil.

„Uvědomme si také, že ti ruští a běloruští sportovci budou žít celý život se špatným svědomím, že kvůli jejich veřejnému vystupování a hře bylo zabito a zmrzačeno spoustu lidí, včetně jejich spoluobčanů. I za toto nese NHL odpovědnost,“ opřel se dále Dominik Hašek (58) do nejslavnější ligy planety, ve které sám působil v barvách Blackhawks, Sabres, Red Wings a Senators.

„Na závěr zopakuji, že by nikdo neměl nutit žádného ruského nebo běloruského sportovce, aby se ozval. Jak se rozhodnou, záleží na každém z nich. Avšak též nesmíme dopustit, aby propagovali válku a zločiny na našem území. To stojí životy, to nesmíme dopustit!“ neskrýval znepokojení vysloužilý gólman.