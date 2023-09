Ruská hvězda NHL odsoudila válku: Už nemůžu domů. S krajany se neshodne

Volný pád na dno. Tak by se dalo nazvat letní dění kolem Alexe Galchenyuka, který se po skandálu v zámoří přemístil do KHL • twitter.com

Nebýt Artěmije Panarina, byl by první. Ale ani být druhý není špatné. Alespoň v tomto případě. Nikita Zadorov, hokejový obránce Calgary Flames, se v rozhovoru s youtuberem Jurijem Dudem postavil proti válce na Ukrajině. První stanovisko chtěl vydat brankář Floridy Sergej Bobrovskij, ovšem s ruskými krajany v NHL se neshodli na tom, co by vlastně měli říci. Názory se lišily.

Zadorov v rozhovoru potvrdil, že když ruská invaze začala, Sergej Bobrovskij chtěl reagovat. Oslovil všechny své ruské krajany v NHL, aby vydali společné stanovisko. Bobrovskij se Zadorovem byli mezi těmi, kteří chtěli válku odsoudit.

„Rozdělili jsme se na dva tábory: propagandistický a názorově zdravý,“ nechal se slyšet Zadorov v rozhovoru. „V Rusku je spousta lidí, kteří mají na válku stejný pohled jako já.“

O čem by hovořili ti, kteří byli na druhé straně? „Chtěli mluvit ‚o těch osmi letech‘,“ prozradil 28letý bek. Tedy o období, kdy podle ruské propagandy měla Ukrajina ostřelovat Rusy v Donbasu.

Jurij Dud, autor rozhovoru, nemohl nechat bez povšimnutí i válečné aktivity KHL. Tázal se Zadorova na jeho názor, že hokejisté v ruské soutěži před určitými zápasy oblékají dresy s písmenem „Z“ na podporu Ruska.

„Rozumím tomu, že chtějí vydělat peníze pro své rodiny. Svět je někdy takový, že si musíte pošlapat své morální zásady, abyste si mohli dělat, co chcete,“ nebral si servítky Zadorov a pokračoval: „Jsem si moc dobře vědom následků, které mě teď možná čekají. Pravděpodobně se nebudu už moci vrátit zpět do své rodné země, kde jsem vyrůstal. Do města, kde jsem vyrůstal. A jsem na to připraven.“

Přesto se nebál vyslovit názor. „Myslím, že je důležité, aby lidé znali můj pohled na věc. Chci především mladým lidem, ruským hráčům, ukázat, že je v pořádku o válce mluvit. Skutečně doufám, ale možná je to jen dětské přání, že má slova mohou v tomto světě něco změnit. Je důležité o tom mluvit.“

Obránce Calgary Flames v NHL odehrál přes 500 utkání, Rusko reprezentoval na dvou světových šampionátech. Bobrovskij do hokejového světa udělal ještě větší díru. Dvakrát vyhrál trofej pro nejlepšího brankáře sezony NHL, v posledním ročníku se dostal s Floridou Panthers až do finále Stanley Cupu. V roce 2014 se stal mistrem světa.