Vypadáš jako Hašek! slyšel od otce Kanea. Čech: Zkušenost k nezaplacení

Cesty sportovního osudu jsou někdy nepředvídatelné. Takže i když je Petr Čech jeden z nejlepších fotbalových brankářů v historii, v mládí ho to víc táhlo do hokejové brány. „I díky Dominikovi Haškovi,“ přiznala fotbalová legenda během návštěvy zámořského týmu Chicago Blackhawks. V týdnu si zachytal při jejich tréninku, ale i na tréninkovém hřišti fotbalového Chicaga Fire. Čech hokejistům zkoušel chytat penalty. Kdo ho překonal?

Někdejší brankář Chelsea nebo Arsenalu se během utkání Blackhawks proti Coloradu, obhájcům Stanley Cupu, usadil do lóže, na uších měl sluchátka. A pro NBC Sport Chicago vyprávěl o svých zážitcích z týdne, který strávil v hokejovém prostředí.

„Bylo to úžasné. Zkušenost k nezaplacení,“ vykládal vítěz Ligy mistrů s Chelsea z roku 2012.

Z tribuny United Center sledoval v akci i velkého kamaráda Petra Mrázka, který pomohl domácím zdolat Avalanche, při výhře 3:2 si připsal 31 úspěšných zákroků.

Právě tenhle hokejový parťák návštěvu fotbalového velikána zorganizoval. Sice trvalo několik let, než to klaplo, ale výsledek stál za to. Jak Čech, tak hvězdy NHL si všechno náramně užili.

Čech si dokonce při tréninku zkusil chytit nájezd od Patricka Kanea. Jednoho z nejlepších a nejšikovnějších útočníků v NHL poslední dekády. Trojnásobného vítěze Stanley Cupu právě s Chicagem.

Na ledě tedy byl vidět ojedinělý souboj. Čech versus Kane!

A jak to dopadlo? „Bylo to pro mě docela záludné. Protože on má tak jemné a rychlé ruce,“ popisoval fotbalový brankář. Dělal maximum, aby mu zmenšil úhel a nenechal mu moc variant pro zakončení.

Jenže nakonec to bylo marné. „Stejně mě přechytračil,“ musel uznat Čech. „Ale nebyl jsem překvapený, protože tyhle pocity prožívá spousta gólmanů v NHL.“

Trénink si skvěle užil. Nezávislí pozorovatelé si říkali: Je to vůbec možné? Je to Čech? Není to nějaký profík?

Účastník mistrovství světa a čtyř evropských šampionátů ukázal, že i v ledové bráně mu to jde skvěle. I proto, že v Anglii se oblíbenému sportu věnuje po skončení báječné fotbalové kariéry. Působil v týmu Guildford Phoenix, teď chytá za Chelmsford Chieftains v rámci třetí nejvyšší anglické soutěže.

Teď ho čeká play off, které startuje hned v neděli. „Doufám, že mě kouč postaví, i když jsem měl výjimku a nemusel jsem být v posledních dnech s mužstvem,“ říká 40letá fotbalová ikona. Ale mělo by to být naopak. Čech se do hokejové brány postaví s tím, že má za sebou neocenitelnou zkušenost. Zachytal si proti nejlepším hráčům planety!

„Myslím, že budu plný energie,“ pousmál se Čech.

V Americe došlo i na to, že si stoupl tam, kde to zná nejlíp. Do fotbalové branky. Právě ta ho nejvíc proslavila, stal se rekordmanem Premier League. A jedním z nejlepších gólmanů v historii téhle možná nejlepší ligy světa.

A hokejisté Blackhawks na něj kopali penalty. Kdo podle něj má nejlepší střelu? „Musím říct, že Petr (Mrázek) ji má opravdu dobrou,“ vypíchnul hokejového parťáka. Pak zmínil, že i obránce Seth Jones kopal velmi dobře.

„A takový Connor (Murphy)? To jsou střely, které se prostě nedají chytit,“ pousmál se Čech.

Hokej miloval odmalička. „Jako dítě jsem vždycky chtěl být hokejovým brankářem. I díky Haškovi,“ zmínil legendárního Dominátora, dvojnásobného vítěze Stanley Cupu s Detroitem a možná nejlepšího gólmana všech dob.

Právě jeho zákroky Čech v mládí hltal. Byl pro něj hrdinou, inspirací. Jeho hokejový příběh tedy začal tím, že sledoval právě jeho.

A při rozhovoru dostal od komentátorů i otázku, jestli si uvědomuje, že v bráně opravdu vypadá jako Hašek. „Nejste první, kdo mi to říká,“ reagoval pobaveně. Stejný postřeh zmínil i otec Patricka Kanea, kterého potkal v hráčské lóži.

Také on se k němu přimotal s tím, že vypadá jako on… Hašek právě v Chicagu rozjel svoji famózní kariéru.

Čech je velký hokejový fanoušek, NHL sleduje. Pochopitelně se nejvíc zaměřuje na české hráče. „Dřív to byli třeba Jaromír Jágr, Martin Straka, Martin Havlát. Pak i další. Tomáš Hertl, David Pastrňák a řada dalších,“ popisoval Čech.

Ten zmínil i rozdíly v chytání při hokeji a fotbale, promluvil o tom, že někdy je potřeba vyseknout poklonu útočníkům. „To, že člověk dostane gól, patří k naší práci. Člověk musí uznat, že soupeř to udělal výborně. Nezbývá, než se soustředit dál a pokusit se chytit další střelu,“ vykládal jeden z nejslavnějších českých sportovců.

Jeho hokejová mise skončila. Tedy ta v NHL. Teď mu začíná šichta v Anglii.