Odplata za kritiku Putina? Panarin byl obviněn ze zbití ženy, Rangers ho brání

Ruský hokejista Artěmij Panarin se dočasně stáhne z týmu New Yorku Rangers poté, co ho bývalý trenér v ruských médiích obvinil z toho, že před deseti lety zbil mladou ženu. Informoval o tom list New York Post, podle něhož je obvinění politicky motivované. Devětadvacetiletá hvězda Rangers totiž patří k odpůrcům prezidenta Vladimira Putina a na sociálních sítích podporuje opozičního vůdce Alexeje Navalného.