Schumacher roky bojuje o návrat do života: Tajemství nákladné léčby!

Zpráv o zdravotním stavu hvězdného expilota Formule 1 Michaela Schumachera (54) za poslední dekádu není mnoho. Drtivou většinu informací poměrně úspěšné střeží rodina v čele s jeho manželkou Corinnou (54). Co se ale o léčbě legendy ví? Například to, že jeho rodina musela prodat část majetku, aby si mohli vůbec dovolit hradit nákladnou léčbu.

Deset let. Tak dlouho to letos v prosinci bude od tragické nehody Michaela Schumachera na lyžích, ke které došlo koncem prosince 2013. Život mu zachránila helma. Kdyby ji neměl, byl by podle lékařů už mrtvý. Od té doby byl půl roku v komatu. Ani po probuzení ale nikdo neslavil. Nehoda se na Schumacherovi velmi ošklivě podepsala. „Schumi tady je, ale zároveň není,“ řekl před časem jeho někdejší šéf Eddie Jordan pro server OLBG. Dodnes probíhá jeho léčba. Co všechno o ní doposud víme?

Žádné experimenty

Například to, že Schumacher podstoupil v Paříži léčbu kmenovými buňkami vedenou francouzským doktorem Philippem Menaschém, který je ve světě medicíny velice uznávaný. Podle některých expertů to ale byl víc experiment než léčba. Proti tomu se Menasché prudce ohradil. „Nedělám zázraky! Můj tým neexperimentuje. Je to ohavný termín, který nemá v seriózní medicíně co dělat,“ citoval před čtyřmi lety renomovaného kardiologa britský deník Daily Mirror.

První terapie kmenovými buňkami se v případě slavného německého závodníka konala v říjnu 2018. V nemocnici byl podle francouzského investigativního novináře Jeana-Michela Décugise i v září 2019 za doprovodu ochranky. Tamní tisk Le Parisien uvedl, že sedminásobný šampion F1 podstoupil terapii kmenovými buňkami hned třikrát, pokaždé pod jiným jménem.Tato terapie by měla Schumacherovi pomoct regenerovat nervový systém. Podle italské neuroložky Nicoly Acciariové trpí mimo jiné i osteoporózou. Důvodem má být dlouholeté upoutání na lůžko.

Prodala majetek za miliardu

Léčba stále pokračuje a je velice nákladná. Minimální částka, kterou rodina vynaloží za každý týden, je skoro pět milionů korun. Jak si nákladnou léčbu můžou dlouhodobě dovolit? Není to snadné. Corinna musela prodat část Michaelova majetku. Jako třeba dům v Norsku, který prodala za 78 milionů korun. Dále došlo na soukromý tryskáč za téměř miliardu korun! Konkrétně se jeho cena vyšplhala na 910 milionů.

Rozhodla se taky dát na prodej luxusní sídlo u Ženevského jezera ve Švýcarsku. Podle deníku The Sun byla cena odhadována na více než 137 milionů korun, což je o 55 milionů víc, než za kolik vilu v roce 2002 koupili. Prodejem věcí rodina získala více času na Schumacherovu léčbu. Jak dlouho ale potrvá, to nikdo neví.