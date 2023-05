Bývalý parťák Schumachera: Jeho syn prožívá peklo!

Na konci loňského roku ztratil své místo pilota v F1, ale nic nevzdává. Mick Schumacher (24), potomek legendárního Michaela (54), momentálně působí coby záložní jezdec Mercedesu. Nyní o mladém závodníkovi promluvil bývalý tátův parťák ze stáje Johnny Herbert (58), od kterého se Mick dočkal zastání.

Jeho otci kryl záda v době, kdy německá legenda získala první dva ze svých sedmi titulů Formule 1. Nyní někdejší závodník Johnny Herbert kryje záda Micku Schumacherovi, na kterého se v nedávném období valila kvůli špatným výkonům kritika ze všech stran.

Herbert podle deníku The Sun řekl, že i přes Mickovy nešťastné profesní dny si potomek hvězdného táty vede brilantně. „Musí to být pro něj peklo,“ citoval britský plátek bývalého závodníka.

„Vzhledem k tomu, kdo je jeho táta, tak byl na něj vyvíjen enormní tlak ze strany médií. Všichni byli zvědaví, jestli naváže na ikonickou kariéru Michaela. Stal se díky tomu lepším člověkem? Možná. Udělal dost pro to, aby u Haasu uspěl na úkor Kevina Magnussena? Pravděpodobně ne. Proto mu to tam nevyšlo,“ nechal se slyšet Herbert.

Vítěz tří závodů F1 ale stále věří, že se Mick dokáže v budoucnu prosadit jako plnohodnotný pilot F1. Jednu z možností vidí v jednorázovém závodu. „Tak, jako se to stalo například Nyckovi de Vriesovi (28), pilotovi stáje Scuderia AlphaTauri. To by mohlo vést k tomu, že v lidech opět obnoví důvěru v jeho jezdecké schopnosti,“ podpořil Herbert Schumachera juniora.

Uvidíme ho tedy ještě někdy jako regulérního jezdce? Možná ano, ale během své cesty zpět na vrchol se bude muset obejít bez podpory svého táty, který už téměř deset let nemůže vést normální život.