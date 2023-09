Schumacher pod palbou kritiky od svého kamaráda: Tohle ti nepatří!

Příští rok uplyne už 30 let od chvíle, kdy legendární závodník Formule 1 Michael Schumacher (54) získal svůj první titul mistra světa z celkových sedmi. Nastartoval tím jednu z nejzářivějších kariér v dějinách motorsportu. Ne všichni ale na jeho první triumf vzpomínají v dobrém. Například jeho blízký kamarád a uznávaný žurnalista Roger Benoit si myslí, že hvězdný jezdec, který se už 10 let potýká s následky těžkého úrazu, neměl svůj první titul vůbec získat!

Kontroverze, kvůli které by měl životem těžce zkoušený Michael Schumacher přijít o svůj premiérový titul. Přesně tak vidí srážku legendárního Němce se závodníkem Damonem Hillem (62) v posledním závodě roku 1994 novinář Roger Benoit. Ten přitom patří mezi lidi, kteří mají k „Schumimu“ blízko. Společně se znají už dlouhá léta a Benoit je považován za Schumachera blízkého přítele.

Titul díky kolizi?

V této záležitosti je ale nekompromisní. „Vím, že se stal mistrem světa hned sedmkrát. Titul z roku 1994 by mu ale měl být odebrán, protože ho získal jen díky kolizi s Damonem Hillem,“ řekl Benoit švýcarskému webu Blick svůj názor ohledně rozporuplného momentu během tehdejší Velké ceny Austrálie.

Nutno zmínit, že v té době panovala mezi Schumacherem, který jezdil za stáj Benetton, a Hillem z Williamsu napjatá atmosféra. Aby ne, když je před posledním závodem sezony dělil jediný bod. Právě v Adelaide se mělo mezi nimi rozhodnout, kdo se stane mistrem světa. Jenže pak přišlo 35. kolo závodu a poprask byl na světě. Schumacher vedl těsně před Hillem, jenže ve zmíněném kole narazil do zdi.

Legenda vinu odmítá

Jeho britský soupeř chtěl využít situace, a tak se vrhl do následující zatáčky po vnitřní straně. Nejznámější pilot světa se ale na něj přilepil v pokusu zabránit Hillovi dostat se do čela závodu. Tím ale dosáhl jen toho, že svou formuli vymrštil do vzduchu a na okamžik svištěl na boku po dvou kolech. Svým riskantním manévrem ale Hillovi poškodil vůz tak vážně, že musel odstoupit ze závodu.

Schumacher si tak zajistil první titul v F1 a jakékoliv zmínky o jeho pochybení vytrvale odmítal. Ze strany vedení Formule 1 se navíc nepodnikly žádné kroky k vyšetření nehody. Nyní je ale jasné, že ne všichni jsou přesvědčeni o Schumacherově nevině.