Milionové jmění zkrachovalého šampiona Sýkory: Tady (ne)mám to zlato!

Zlaté slitky za desítky milionů korun mám tady! ukázal Michal Sýkora (50) na zcela prázdné místo ve fabrice... Téhle komické scénce byste se mohli i zasmát, jenže v kauze zkrachovalého hokejisty jde o více než čtvrt miliardy korun!

Až do takových dluhů se dostal dvojnásobný mistr světa, který se po úspěšné sportovní kariéře vrhl na byznys se zlatem. Zprvu výnosné podnikání se však podle hokejistových slov zvrtlo, když ho podrazili obchodní partneři. Obřím problémem pro Sýkoru je ovšem to, že ke svému tvrzení nemá žádné důkazy. „Jednal jsem s nimi na úrovni telefonů, e-mailů či osobních setkání. Teď nevím, jak to mám prokázat. Nemám čím,“ přiznal soudu.

Trapná taškařice

Před taláry zároveň Sýkora dlouhodobě mlží, kam se poděly zlaté cihličky v hodnotě až několika desítek milionů korun, které měl mít v úschově. Jednu z teorií, že jsou uloženy u jeho byznysového exkolegy Martina Mošny ze společnosti První česká zlatnická, teď prověřil insolvenční správce. Byla z toho ale jen trapná taškařice!

„Na výzvu bylo panem Sýkorou označeno místo, kde by se měl nacházet trezor, ve kterém by měly být zlaté slitky. Na označeném místě se tento trezor ani zlaté slitky nenacházely. Na přímý dotaz pan Mošna uvedl, že žádný trezor dlužníka v této místnosti ani jinde v areálu nikdy neviděl,“ stojí doslova ve zprávě insolvenčního správce.

Deset let?

Pro Sýkoru je to další kolosální průšvih! Nejenže dle zástupců věřitelů selhal jako podnikatel, když nevyhlásil úpadek svých dvou firem včas, čímž měl zákazníky zbytečně obrat o další miliony.

Jeho ledabylé nakládání se zlatem mu může přinést i obvinění ze zpronevěry, či dokonce podvodu. Na někdejšího obránce už bylo podáno trestní oznámení a do věci se vložilo státní zastupitelství. V krajním případě Sýkorovi hrozí deset let za mřížemi!

Jen rozbité stroje!

Na místě, kde měl prý stát trezor naditý zlatem, nebylo zhola nic. Tři Sýkorou zmíněné stroje na zpracování cenných kovů se ale v podniku našly! Jenže naděje, že by díky tomu poškození zákazníci viděli zpět alespoň část svých peněz, zase rychle opadla.

„Insolvenční správce tyto stroje prozatím neocenil, a to z důvodu, že první stroj je poškozený a je nutná jeho oprava, když dle sdělení pana Sýkory tato oprava bude nákladná, či dokonce nákladnější, než je hodnota stroje. Leštička je starý opotřebený stroj. A vyvíječ má taktéž nízkou hodnotu,“ sepsal správce.